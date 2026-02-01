Koning Willem-Alexander van Nederland had een opmerkelijke rol tijdens de huldiging van Mathieu van der Poel als nieuwe wereldkampioen veldrijden. De podiumceremonie duurde in Hulst best wel lang, maar de koning kwam alleen in beeld aan de zijkant.

Van der Poel ontving eerst de regenboogtrui uit handen van UCI-baas David Lappartient. Daarna was het tijd voor de medailles, maar ook die werden niet door de koning omgehangen. Zelfs het bosje bloemen daarna kwam uit handen van de burgemeester van Hulst. Tijdens het Wilhelmus stond Willem-Alexander nog steeds aan de zijkant van het podium mee te zingen met het Nederlandse volkslied. Van der Poel hield zijn lippen stijf op elkaar. Zijn vriendin Roxanne Bertels stond vooraan en klapte met een grote glimlach voor haar geliefde.

'Mijn collega op de cross'

Uit beelden achter de schermen bleek de rol van de koning groter dan op het podium bleek. Zo ging hij mee naar de kleedkamer en gaf hij Van der Poel een ferme hand en sprak hij genietend wat woordjes toe. Ook grapte hij met nummer twee Tibor Del Grosso. De NOS ving koning Willem-Alexander op naast het podium en vroeg hem de prestatie van zijn landgenoot de duiden. "Hij is mijn collega op de cross", grapte de ene koning over de ander. "Dit is sportgeschiedenis dat hier geschreven wordt. En het dan hier op Nederlandse bodem mogen zien gebeuren..."

Met vader Adrie gekeken

Zijne Majesteit wilde van tevoren niet mee in de voorspellingen dat Van der Poel het makkelijk zou winnen. "Maar het is zo uniek en nu het gelukt is durf ik wel te zeggen hoe magistraal goed hij is. Ik ben ongelofelijk trots op hem en wat hij heeft betekend en neergezet. Vroeger keek ik al op Studio Sport naar het veldrijden. Ik had het idee dat er toen meer modder in het gezicht zat." Deze koers keek hij langs de kant met Adrie van der Poel, de legendarische vader van Mathieu. "Hij heeft me niet één keer aangekeken, hij volgde de koers alleen maar via zijn telefoon."

Winterspelen

Koning Willem-Alexander vertrekt over een paar dagen met koningin Maxima en kroonprinses Amalia naar Milaan voor de Olympische Winterspelen. Daar hoopt hij op nieuw Nederlands sportsucces.