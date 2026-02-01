Met een oerkreet kwam Mathieu van der Poel zondagmiddag over de streep in Hulst. De Nederlander werd voor de achtste keer wereldkampioen veldrijden en vierde dat met een opmerkelijk gebaar. Hij kopieerde namelijk niemand minder dan topvoetballer Cristiano Ronaldo.

Van der Poel vierde zijn record op de finish in het Zeeuwse Hulst met een imitatie van voetballer Cristiano Ronaldo, door zijn armen naast zich te spreiden en het Portugese 'siu' te schreeuwen. "Dat is een van de meestgebruikte manieren om te juichen bij ons op de training. Dit leek me een goed moment om er ook eentje te doen", zei hij direct na afloop van de race in het Engels. Hij noemt zijn achtste wereldtitel en daarmee het record 'heel speciaal'.

'Dit is ongelofelijk'

"Toen ik begon met wielrennen was mijn droom om één keer wereldkampioen te worden. Om nu dit record alleen in handen te hebben is ongelooflijk. Het is heel leuk om alleenhouder van dat record te zijn", vervolgde hij bij de NOS. "Dat wil wel wat zeggen. Het is een goeie vraag hoe ik dit allemaal voor elkaar krijg. Plezier is de basis en dat is heel belangrijk voor mij. Ik probeer hoe ouder ik word, steeds meer te genieten en dat ga ik nu ook proberen te doen."

'Blij en opgelucht'

Iedereen verwachtte van tevoren al dat Van der Poel in Hulst wereldkampioen zou worden. "Ik heb uiteraard het geluk dat ik talent mee heb gekregen en iedereen keek naar mij deze koers. Maar dan moet ik het nog wel allemaal even doen. Ik was nog altijd blij en opgelucht toen ik als eerste over de streep kwam. Ik heb ook een paar meegemaakt dat het fout kan aflopen. Ik doe echt niet alsof het zo normaal is dat ik hier win." Over zijn eventuele afscheid van het veldrijden, om zich volledig op het wegseizoen te richten in de toekomst, wilde hij weinig kwijt.

Veldrijden olympisch?

"Ik weet nog niet wat ik volgend jaar doe. Ik heb nu nog een hele lange tijd om erover na te denken. Nu ga ik eerst een paar daagjes rust nemen." Geruchten over dat veldrijden misschien wel olympisch wordt op de Winterspelen, deed Van der Poel met een lach af. Dat zou pas over vier jaar zijn en dus nog heel ver weg. "Ik vrees er een beetje voor en weet niet of het nodig is dat het olympisch wordt. Het zou mooi zijn, maar het is niet aan mij. Of ik er dan nog bij ben? Dat is echt nog een ver-van-mijn-bed-show."