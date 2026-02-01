Mathieu van der Poel heeft de woorden van menig analist, concurrent en fan waargemaakt. Hij is de beste veldrijder aller tijden. Letterlijk en figuurlijk. Op het WK in het Zeeuwse Hulst gaf hij zijn wereldtitel een schitterende glans door iedereen aan gort te rijden. Van der Poel kwam solo, met meer dan een minuut voorsprong, over de streep voor eigen publiek na een showmiddag.

Het Nederlandse toptalent Tibor Del Grosso opende het bal bij de start en nam Van der Poel in zijn kielzog mee naar de top. Alleen de Belgische topper Thibau Nys kon de twee oranjehemden volgen, maar moest het eerste gaatje naar de Nederlanders laten vallen. Aan het einde van de eerste ronde sloot Nys weer aan, maar dat was van korte duur. Bij de tweede passage van een loodzware klim nam Van der Poel afstand van Nys en Del Grosso. Waar de Nederlander naar boven kon fietsen, moest de Belg afstappen en was het gat daar.

Air Van der Poel ✈️



Mathieu van der Poel is literally flying around the course in Hulst at the UCI Cyclo-cross World Championships! 👏 pic.twitter.com/W6tGG69ilE — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) February 1, 2026

Van der Poel alleen aan kop

Van der Poel reed vervolgens alleen aan kop naar zijn historische achtste wereldtitel. Hij gaf een show weg en sprong al voor het publiek over drempeltjes heen. Zelfs Lucinda Brand, de winnares van de WK-trui zaterdag, kon langs het parkoers haar ogen niet geloven. "Ongelofelijk. Hij is zo'n complete renner en rijdt nu al alleen aan kop. Dat is wel vroeg." De Nederlander had net over de helft van de veldrit bijna veertig seconden voorsprong en kon probleemloos een fietswissel toepassen. Hij liep zelfs uit qua tijd op Nys en Del Grosso. De voorsprong liep alleen maar op in plaats van af en dus werd de strijd om de regenboogtrui nooit spannend.

Koning Willem-Alexander

Voor Nys en Del Grosso was de missie achter Van der Poel simpel: zilver pakken. In de laatste ronde moesten de twee nog doortrappen om de achtervolgers voor te blijven. Die strijd bleek een stuk spannender dan die om goud. Met een ongelofelijk krachtsverschil toonde Van der Poel zich aan de wereld. Onder toeziend oog van de Nederlandse koning Willem-Alexander pakte Van der Poel zijn achtste wereldtitel in het veldrijden.

Record van Erik De Vlaeminck

Daarmee rijdt hij het ongenaakbaar lijkende record van Erik De Vlaeminck uit de boeken. Na het vorige WK veldrijden kwam Van der Poel al op gelijke hoogte met de Belg, die daarvoor meer dan vijftig jaar alleenheerser was. Van der Poel kwam in het Franse Lievin op gelijke hoogte met het cross-icoon en is er nu definitief overheen. In het jaar waarin hij alle wereldbekers won en nu op een totaal van 51 overwinningen staat, is hij nu ook officieel de beste crosser ooit. En niemand gaat dat record snel verbeteren.

Zilver naar Tibor Del Grosso

In de stromende regen werd Del Grosso tweede. In de laatste ronde liet hij generatiegenoot Nys achter zich en zorgde hij voor een oranje één-tweetje in Hulst.