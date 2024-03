Schattige beelden! Kleine Barcelona-fan ontmoet de hele selectie

FC Barcelona deelde op Instagram beelden van de kleine Romeo. Romeo ontmoette onlangs de helden van zijn favoriete club. Volgens het account van zijn moeder kampt hij met een visuele beperking, maar dat weerhoudt hem er niet van om zijn idolen te ontmoeten.

Romeo was in ieder geval niet nerveus om grote sterren zoals Frenkie de Jong en Robert Lewandowski te ontmoeten. Sommige spelers brachten het er in ieder geval beter vanaf dan andere. Frenkie de Jong kreeg meteen een knuffel, maar andere spelers moesten even uitleggen waarom ze zulk bijzonder haar hadden of zoveel sieraden droegen. Check de hele video hieronder.