Voor de topschaatsers staat het komende seizoen volledig in het teken van de Olympische Winterspelen in Milaan. Een gouden medaille is voor veel rijders in hun loopbaan dan ook de ultieme droom, maar voor topschaatsster Marijke Groenewoud is een ander evenement nóg belangrijker. Dat onthult ze in de Sportnieuws.nl-serie Dromen van Goud met drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer.

Groenewoud bereidt zich op dat moment met haar ploeg Team Albert Heijn Zaanlander voor op het nieuwe seizoen en de Spelen in Milaan zijn natuurlijk met rood omcirkeld in haar agenda. De schaatsster moet zich nog wel zien te plaatsen voor het evenement, maar als dat lukt dan lijkt ze een grote kanshebber te zijn voor het goud op de massastart. Op dat onderdeel rijgt ze de laatste jaren tenslotte de titels aan elkaar.

De schaatsster hoopt zich ook voor een aantal individuele onderdelen te plaatsen, maar op zaterdag 21 februari krijgt ze waarschijnlijk haar grootste kans op een gouden medaille. Dan staat de massastart op de planning in Milaan. Er bestaat echter een hele kleine mogelijkheid dat Groenewoud dan niet in Italië, maar in het noorden van Nederland zit.

Elfstedentocht of de Winterspelen?

Dat blijkt als Timmer haar vraagt wat ze doet als tijdens de Spelen ineens de Elfstedentocht in Nederland plaats kan vinden. "Dan ga ik weer terug", antwoordt Groenewoud resoluut, die vermoedt dat haar coach Jillert Anema dezelfde mening heeft. "Over vijf jaar hebben we weer een kans voor de Spelen. Ik denk dat Jillert ook zou zeggen: we gaan terug."

Anema zal in ieder geval geen moeite te hoeven doen om Groenewoud in dat geval over te halen. "Dat is iets supergroots in Nederland en het is mijn droom dus mocht het tegelijk zijn, dan kom ik terug. Het is nu zolang geleden en je weet nooit wanneer die weer komt", legt de schaatsster uit.

Kleine kans op Elfstedentocht

Gelukkig is er voor Groenewoud een hele kleine kans dat de twee evenementen tegelijk op de planning staan, want het is al heel lang geleden dat er überhaupt een Elfstedentocht kon worden gehouden. De laatste keer was in 1997 en toen was Groenewoud nog niet eens geboren. Bij de eerdere edities was er ook geen aparte wedstrijd voor vrouwen, maar dat zal de eerstvolgende keer wel het geval zijn.

Dromen van Goud

Drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer spreekt voor de videoserie Dromen van Goud in aanloop naar het nieuwe seizoen met de grootste namen uit de schaatswereld. De gesprekken met schaats(st)ers en coaches geven een bijzonder inkijkje in het leven op en naast de ijsbaan. De aflevering met Groenewoud is hieronder volledig te bekijken. Dromen van Goud is ook te beluisteren via je favoriete podcastapp.