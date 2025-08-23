Steffie Weterings is een van de meest in het oog springende topsporters van Nederland. Ze behoort tot een van de beste padelspeelsters van ons land, maar heeft ook nog een hoop andere passies. Over een daarvan is ze openhartig in de videoserie Sportnieuws.nl Padelpraat.

Wie Weterings een beetje kent, weet namelijk dat ze bijzonder trots is op de verrijkingen op haar lichaam. De 36-jarige heeft de nodige tatoeages op met name haar bovenlichaam. Als ze door ex-tophockeyster Fatima Moreira de Melo daarover aan de tand wordt gevoeld, vertelt ze dat ze voor nieuwe tattoo's een hoop moeite doet.

Tattoo op haar zestiende

Haar eerste bleek namelijk geen groot succes. "Ik was zestien en wilde per se een tattoo. Dat was niet top", weet ze nog. "Als ik in Nederland naar een tattooshop ging, was het 'oke hier heb je tien boeken, kies maar wat uit.' Maar ik wil uniek zijn, ik wil anders zijn."

Naar Praag voor nieuwe plaatjes

Daarom gaat Weterings tegenwoordig naar het buitenland. Dat kwam door een toevallige ontmoeting tot stand. "Ik leerde iemand kennen in Praag. Elke keer als ik tattoo's ga zetten, ga ik naar Praag. Dan ben ik vier, vijf dagen daar. Ik heb daar echt een passie voor. Ik vind mezelf ook leuker mét, dan zonder."

En dat is maar goed ook, want onder meer haar handen zitten aardig vol met geslaagde tattoo's. Toch zou wel weten wat haar voorkeur heeft als ze moest kiezen tussen nooit meer padellen, of nooit meer een tattoo laten zetten. "Voor mij is het nu makkelijker omdat ik 'klaar' ben met hoe ik mijn tattoo's wil. Ik wil mijn benen vrij laten en alles wat ik heb gedaan, heb ik gedaan."

Jaren geleden een moeilijke vraag

En dus zou er, als ze ooit moet kiezen, geen nieuwe tatoeage meer nemen. "Maar als we hier een paar jaar geleden hadden gezeten, was het een heel moeilijke voor mij geweest. Mijn tattoo's zijn onderdeel van wie ik ben."

Haar vaste padelpartner Marcella Koek kan zich daar helemaal niets bij voorstellen. "Je gaat padel toch niet opzij zetten voor een tattoo, meid?" Weterings heeft daar wel een scherp antwoord op. "Meid, heb je gezien hoe ik er uit zie?"

Sportnieuws.nl Padelpraat

In de tiendelige videoserie Sportnieuws.nl Padelpraat schuiven ex-topsporters en BN'ers aan om over hun passie voor padel te vertellen. Maar ook om wereldtoppels uit Premier Padel te belichten, prikkelende dilemma's te beantwoorden en een gewaagde uitdaging aan te gaan met presentatoren Fatima Moreira de Melo en John van Lottum. In deze aflevering zijn twee van de beste padelspeelsters van het land te gast: Steffie Weterings en Marcella Koek. Check hieronder de aflevering.