Steffie Weterings is de bekendste vrouwelijke padelspeelster van Nederland. De excentrieke topsporter (36) vormt sportief gezien een enorm succesvol koppel met Marcella Koek. Ook in de liefde is Weterings dolgelukkig, al bleek dat op sportief vlak geen doorslaand succes. Ze heeft daarom een moeilijk besluit moeten nemen voor haar relatie.

Steffie Weterings en Marcella Koek zijn als padelduo de beste speelsters van Nederland, maar ze dubbelen geregeld ook met andere speelsters. Weterings stond meermaals met een wel heel bijzondere teamgenote op de baan: de Britse Tia Louisa Norton. Dat is namelijk haar 22-jarige vriendin.

Weterings trekt eerlijke conclusie

Samen deden ze veelvuldig mee aan toernooien, zo vertelt Weterings in Sportnieuws.nl Padelpraat. "Alleen dat gaat niet heel succesvol, de laatste tijd. Daar ben ik heel eerlijk in", zo valt ze met de deur in huis. Weterings denkt wel te weten hoe dat kan. "Wij zijn zo verschillend. Ik had nooit gedacht dat ik dit ooit zou zeggen, maar ik mis haar wel naast me op de baan", vertelt ze terwijl ze naar Koek knikt.

Moeilijke relatie door padel

Waar de liefde naast de baan er vanaf spat, is de relatie rondom padelwedstrijden moeilijker. "Nu merk ik dat als ik met Tia speel... Zij is zo anders op de baan. Ik ben echt spicy, let's go. Zij heeft echt een pokerface. Je ziet niks, je leest niks, je hoort niks. Ze kan een bizarre bal slaan: nul emotie. Ze kan ook vier fouten op een rij maken en ik ben die consistentie (van Koek, red.) gewend."

Presentatrice en ex-tophockeyster Fatima Moreira de Melo moet er niet aan denken samen op hoog niveau te padellen met haar geliefde Raemon Sluiter. "Hij is veel beter, dus ik luister naar hem. Maar als je een gelijkwaardige relatie op de baan moet hebben en je moet weer naar huis met elkaar en het hondje... Dat lijkt me voor je relatie ook heel pittig."

Heel pittig

Dat kan Weterings bevestigen. "Het is ook heel pittig. Wij zijn naast de baan heel erg verschillend, maar dat werkt heel goed. We hebben een relatie waarin ik heel happy ben. Maar ik heb altijd gezegd: 'op het moment dat padel aan onze relatie komt, is het voor mij het moment om te stoppen.'"

De Nederlandse weet overigens nog een groot verschil aan te wijzen tussen haar en haar jongere vriendin. "Zij is een mega talent. Zij heeft heel veel potentie, veel meer kwaliteit dan ik op een baan. Mentaal zitten we heel ver uit elkaar. Ik ben natuurlijk een stukje ouder, heb wat meer ervaring en ik kan haar helpen. Alleen ben ik voor haar te dichtbij, zij laat dat niet toe."

Liefdesstel trekt conclusie

Het liefdesstel trok daarom de conclusie dat het wat padel betreft beter is om niet meer een koppel te vormen. "We spelen nu nog één toernooi met elkaar. Ik heb gezegd: ik wil dit niet meer in mijn relatie." De twee zijn samen dus dolgelukkig, maar niet meer als duo tijdens padelwedstrijden.

Sportnieuws.nl Padelpraat

In de tiendelige videoserie Sportnieuws.nl Padelpraat schuiven ex-topsporters en BN'ers aan om over hun passie voor padel te vertellen. Maar ook om wereldtoppels uit Premier Padel te belichten, prikkelende dilemma's te beantwoorden en een gewaagde uitdaging aan te gaan met presentatoren Fatima Moreira de Melo en John van Lottum. In deze aflevering zijn twee van de beste padelspeelsters van het land te gast: Steffie Weterings en Marcella Koek. Check hieronder de aflevering.