Scheidsrechter krijgt fluitverbod na het vieren van kampioensfeestje; deelde vier rode kaarten uit aan tegenstander

St. George werd afgelopen zondag kampioen in de vierde klasse door diep in de blessuretijd gelijk te spelen tegen Valken. De wedstrijd had al een zéér bijzonder verloop, maar dat de scheidsrechter na de wedstrijd met de kampioensschaal in zijn handen stond te feesten, schoot bij Valken in het verkeerde keelgat.

De club diende een klacht in bij de KNVB, die de 61-jarige scheidsrechter vervolgens voor eens en voor altijd besloot te schorsen. Jan Smit, zoals de referee heet, zong ook een liedje op het kampioensfeest van St. George (uit het Noord-Hollandse Spierdijk). Na het zien van die beelden wist de KNVB genoeg.

De scheidsrechter zelf vindt het allemaal onzin, maar geeft het wel toe. Hij zegt tegen NH Nieuws: "Ik heb alleen een lied gezongen en de schaal een keer omhooggehouden. Dat is het enige. Ik vind het te triest voor woorden dat de KNVB mij daarom afvoert."

Vier rode kaarten voor de tegenstander

Het is op zijn minst opvallend te noemen dat tegenstander Valken liefst vier rode kaarten kreeg tijdens de wedstrijd. Toen Valken met negen man stond, wist het in blessuretijd alsnog de 2-1 binnen te werken. In die periode had de club ook al een penalty om de oren gekregen, maar die bal werd gestopt.

Scheidsrechter deelt 3 rode kaarten uit aan de tegenstander en schreeuwt daarna KAMPIOENEN en staat met de schaal te zwaaien op het kampioensfeest. Kan alleen in de klasse van @SV_Ilpendam @MikeVerweij 🤣 pic.twitter.com/tsWCamEHHG — Danny Korporaal (@dannykorporaal) May 12, 2024

Verder in de blessuretijd moest er nóg een speler met rood van het veld en ondertussen had de coach ook al rood gekregen, omdat hij tijdens een blessurebehandeling in het veld stond. Na vijftien minuten blessuretijd ging de St. George-keeper mee naar voren bij een vrije trap en uitgerekend hij wist bij de tweede paal de 2-2 binnen te werken. De club had aan een punt genoeg voor het kampioenschap.

Scheidsrechter had al eerder straf gekregen

Scheidsrechter Smit vierde daarna een feestje mee en dat leverde meerdere klachten op bij de KNVB. De bond besloot - nadat Smit in 2021 ook al op het matje was geroepen wegens 'onbehoorlijk gedrag' - dat hij geen wedstrijden meer mag fluiten.

Lachwekkend, vindt Smit. "De KNVB heeft geen onderzoek gedaan en alleen één video bekeken. Ik ga ervan uit dat het fluiten nu is afgelopen, maar ik ga niet meer zoals twee jaar geleden op mijn knieën."