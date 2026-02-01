Feyenoord-coach Robin van Persie krijgt het de afgelopen tijd flink te verduren, maar hij weigert de handdoek in de ring te gooien. Feyenoord won slechts één van de laatste vijf duels in de VriendenLoterij Eredivisie, maar de 3-0 nederlaag bij PSV was wel weer een nieuw dieptepunt. "Opgeven komt niet voor in mijn woordenboek", stelt Van Persie op de persconferentie.

De Rotterdammers moesten stunten op bezoek bij PSV, maar wisten na een kwartier al dat ze puntloos huiswaarts zouden keren. "Er was totaal geen intensiteit en het was gewoon héél slecht", vertelt Van Persie. "Je kunt uren praten over tactieken, uitrusten en goede voeding, maar alle details kunnen na zo'n slecht begin de prullenbak in. Het begint met de ballen uit je broek werken, duels spelen en je in de wedstrijd knokken. Dat hebben we totaal niet gedaan."

'Spelers gooien er niet met de pet naar'

Hoewel Feyenoord in het Philips Stadion voor een wanvertoning zorgde, heeft Van Persie zeker nog wel vertrouwen in de tweede seizoenshelft. "Ik heb niet het gevoel dat spelers er met de pet naar gooien, want over het algemeen werken ze wel keihard. In deze wedstrijd was dat er echter totaal niet. Ik ben daarvoor verantwoordelijk. Hoe je het ook wendt of keert, ik heb ze niet goed genoeg voorbereid", zegt Van Persie zelfkritisch.

De felbekritiseerde Rotterdammer weigert om de handdoek in de ring te gooien, ondanks dat zijn plan totaal niet werd uitgevoerd. "Ik sta héél positief in het leven, maar ik ben nu heel teleurgesteld. Ik heb alleen heel vaak moeilijke momenten meegemaakt en dan gaat het erom hoe je daarmee omgaat. Ik heb vaak momenten gehad dat het voelde alsof ik faalde, maar ik ga altijd door. Het gaat écht niet goed over een lange periode met de club waar ik van hou en supporter van ben. Dat doet pijn, maar opgeven komt niet voor in mijn woordenboek", stelt hij strijdlustig.

'PSV heeft ons geholpen'

PSV leek na ruim een kwartier op weg naar een monsterscore, maar hield uiteindelijk de schade beperkt voor Feyenoord. "Het leek alsof PSV in de tweede helft gas terugnam, dat zou ons wel een beetje geholpen kunnen hebben. Het was gewoon heel slecht, vanuit mijn kant maar ook vanuit het team. Ik heb ons team niet zien knokken en daar ben ik teleurgesteld over. Dat heb ik de spelers ook laten blijken", besluit Van Persie.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.