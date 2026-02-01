Robert Maaskant zag met lede ogen aan hoe Feyenoord met 3-0 verloor van PSV. Binnen 17 minuten was het al klaar voor Feyenoord. PSV vond het welletjes en nam gas terug waardoor het bij 3-0 bleef. "Hier is niet direct een oplossing voor", zegt de oud-trainer en analist in gesprek met Sportnieuws.nl.

Na het Europese drama had Feyenoord kort de tijd zich op te richten en klaar te maken voor het duel met koploper PSV. Dat het een moeilijk duel zou worden, was vooraf al duidelijk. Met deze afstraffing had echter niemand rekening gehouden. "Het voordeel kan zijn dat dit als een incident gezien kan worden, omdat ze zóveel blessures hebben", begint Maaskant nog enigszins hoopvol.

Robin van Persie moet succes opzoeken

Daarna richt hij zich op Robin van Persie, die op de persconferentie het boetekleed aantrok. "Hij kan niets anders dan op zoek blijven gaan naar succesbeleving binnen de groep. Hij moet het plezier op de training zien te behouden. Dingen doen die ze goed laten voelen. Daar moet je mee aan de slag. Het heeft weinig zin om de ploeg uit te kafferen als trainer. Hij beseft ook wel dat het slecht is, maar hij moet kijken hoe hij het weer bij elkaar gaat krijgen."

Maaskant's wenkbrauwen gaan omhoog als hij eraan denkt dat Feyenoord nog altijd tweede staat. "Dat is natuurlijk ontzettend gek, met alles wat ze de afgelopen weken gepresteerd hebben. Ik denk echt dat NEC een kans heeft om die tweede plek te pakken", zegt hij.

'Al haal je Arne Slot terug...'

Maar of daar nou een trainerswissel voor aan te pas moet komen, dat waagt hij dan ook weer te betwijfelen. "Feyenoord heeft zelf al het antwoord gegeven: dat is niet de oplossing. Dat vind ik op zich een goed teken. Je kan er van alles van vinden, maar als een directeur hem aanstelt en hem later wegstuurt, moet de directeur ook gaan. Er zal vast wat gaande zijn in die diepere colonnes van Feyenoord, maar er is simpelweg niet één, twee, drie een oplossing . Al haal je Arne Slot terug, hij heeft dit ook niet zomaar opgelost."

Wel wil de ervaren Maaskant de jonge trainer Van Persie voor één ding waarschuwen. Hij zag hoe snel en makkelijk PSV in de openingsfase scoorde. Dit zou erop kunnen wijzen dat het plan van Feyenoord simpelweg niet goed was. "Het ergste wat er kan gebeuren, en dat kan ik niet direct inschatten, is dat de geloofwaardigheid van de trainer ten onder gaat. Als jij als trainer uitlegt wat er gaat gebeuren, situaties schetst die mogelijk ontstaan maar niet uitkomen , dan is er wél een neergaande beweging ingezet", besluit hij.

