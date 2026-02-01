PSV heeft een flinke dreun uitgedeeld aan Feyenoord in de jacht op het vroegste kampioenschap ooit in de VriendenLoterij Eredivisie. Ze gaven de bezoekers uit Rotterdam meteen een paar flinke optaters, waardoor de wedstrijd na ruim een kwartier al gespeeld was. Het eindigde in 3-0.

PSV kende een absolute droomstart in het eigen Philips Stadion en deelde meteen twee enorme mokerslagen uit aan Feyenoord. De ploeg van Robin van Persie is de laatste weken allesbehalve in topvorm en keek na een kwartier al tegen een 2-0 achterstand aan. PSV kwam op voorsprong door een rake kop van Armando Obispo, waarna Guus Til enkele minuten later de score verdubbelde met een intikker op aangeven van Ivan Perisic.

PSV nam daarna allesbehalve gas terug en bracht via Ismael Saibari zelf de marge op drie. De Marokkaanse middenvelder had alle tijd en ruimte om een lage voorzet van Paul Wanner ter hoogte van de penaltystip in het lege doel te schuiven: 3-0. Terwijl de middag steeds mooier werd voor PSV, was het ontzettend pijnlijk voor Feyenoord. Vooral toen het publiek ook nog eens massaal 'tien, tien, tien' scandeerde, waarmee de gedachten meteen teruggingen naar 24 oktober 2010. Dat was de dag dat PSV met 10-0 won van Feyenoord.

Cynisme in uitvak van Feyenoord

In het restant van het duel was overduidelijk te zien dat PSV het allemaal wel best vond, ondanks dat ze nog wel een paar grote kansen kregen via onder meer Guus Til en Couhaib Driouech. Het is nog maar februari, maar de eerste kampioensnummer klonken al in het Philips Stadion. De meesgereisde Feyenoord-supporters waren er juist helemaal klaar en richtte zich vol cynisme richting hun club. "Jullie zijn niet speciaal, wij verliezen elke week", klonk luidkeels vanuit het uitvak.

Hoewel PSV na rust bij lange na niet het topniveau aantikte, was de sfeer in Eindhoven opperbest. In het Philips Stadion galmden alle bekende kampioensliederen luidkeels mee, van ‘Singing Fritsje Philips, we worden kampioen’ tot ‘Sta op voor de kampioen’. Het had alles weg van een echte kampioenswedstrijd en dat terwijl er nog dertien wedstrijden te spelen zijn.

PSV spaart Feyenoord

In de slotfase probeerde PSV het publiek nog één keer te laten opveren voor een extra treffer, vooral door een onbezonnen actie van Gonçalo Borges. De Portugees kwam hard in op de enkel van Couhaib Driouech en kon direct vertrekken. Ondanks het numerieke overwicht wist PSV de score niet verder uit te bouwen en bleef het verschil steken op drie doelpunten.

Vroegste kampioenschap ooit

Door de overwinning is de voorsprong op achtervolger Feyenoord opgelopen tot maar liefst zeventien punten, waardoor het vroegste kampioenschap ooit een reëel scenario wordt. Het huidige record dateert van 8 april 1978, toen PSV onder leiding van Kees Rijvers de titel veroverde. Bij de huidige stand kan de ploeg dit seizoen al op 4 april tegen FC Utrecht kampioen worden, al is zelfs een nóg eerdere titel niet uitgesloten.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.