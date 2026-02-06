NEC is dit seizoen dé grote verrassing van de Eredivisie en dat succes blijft niet onopgemerkt. Volgens het geruchtencircuit heeft Feyenoord namelijk aangeklopt bij de technisch directeur van NEC. Bij Feyenoord wordt nagedacht over het opsplitsen van de dubbelrol van Dennis te Kloese. In dat kader zou de Rotterdamse club haar licht hebben opgestoken bij Aalbers, maar daar kan nu een streep door.

Carlos Aalbers is sinds 2022 verantwoordelijk is voor het technische beleid in Nijmegen. Hij erkent dat hij onlangs heeft gesproken met een club, maar weigert te bevestigen dat het om Feyenoord gaat. "Ik noem geen namen, maar het is inderdaad wel zo dat ik eind december, januari benaderd ben door een club. Daar heb ik met de kerstdagen even over nagedacht. Uiteindelijk heb ik die club begin januari netjes afgebeld", zegt de directeur van NEC in de RoodGroenZwart-podcast van De Gelderlander.

'Tien jaar geleden was ik op de fiets gekomen'

De 61-jarige Aalbers benadrukt dat hij zich volledig verbonden voelt met de ontwikkeling die NEC doormaakt, vooral nu de Nijmegenaren bezig zijn aan een historisch seizoen. De Nijmegenaren zijn nog volop in de race voor de tweede plaats in de Eredivisie en daarmee directe plaatsing voor de Champions League, terwijl ook een plek in de halve finale van de Eurojackpot KNVB Beker is bereikt. "We maken mooie stappen als club, op alle fronten. Ik heb het hier uitstekend naar mijn zin. Ik heb letterlijk tegen deze club gezegd: als dit tien jaar geleden was geweest, dan was ik op de fiets gekomen. Ik zit nu in een andere levensfase."

De droom om met NEC Europees voetbal te halen weegt zwaar. "Op het moment dat je er dan zo voorstaat en je hebt plezier, dan wil ik liever dat karwei afmaken. Dan dat ik nu tussentijds een stap naar een andere club maak", gaat Aalbers verder. Of een volgende stap in de toekomst nog tot de mogelijkheden behoort, durft hij niet te voorspellen. "Dan misschien eerder het buitenland. Ik denk dat het werk bij een topclub niet heel anders is dan bij NEC. Alleen de categorie en de bedragen zijn anders. Dan zal het wellicht eerder nog een buitenlands avontuur worden."

Grote namen naar NEC gehaald

Aalbers heeft in Nijmegen écht een aantal pareltjes binnengehaald. Zo stuntte hij met transfervrije buitenkansjes als Jasper Cillessen, Phillipe Sandler, Bas Dost, Tjaronn Chery en Bryan Linssen. Daarnaast sloeg NEC onder zijn leiding succesvol toe op de Japanse markt met Koki Ogawa, Kodai Sano en Kento Shiogai. Die laatste bracht al tien miljoen euro op, terwijl Sano naar verwachting minstens twintig miljoen euro moet opleveren. Daarmee heeft Aalbers zijn waarde als technisch directeur ruimschoots bewezen. Voor NEC gaat de jacht op plek twee zaterdagmiddag verder tegen Heracles Almelo.

