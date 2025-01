Quick Boys is door naar de kwartfinale na een krankzinnig duel. Deze wedstrijd zal voor altijd de boeken in gaan als een legendarische bekerwedstrijd. Niet vanwege de uitschakeling van Heerenveen, maar alle randzaken er omheen. Deze wedstrijd had alles. Andries Noppert is de ongelukkige hoofdrolspeler in dit sprookje voor de Tweede Divisionist uit Katwijk.