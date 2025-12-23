Een schok in de voetbalwereld: een 18-jarig toptalent heeft besloten om per direct te stoppen als profvoetballer. Het gaat om Daan van Reeuwijk, voetballer van NAC Breda en Oranje onder 18.

Van Reeuwijk maakte eind november nog zijn debuut voor het eerste elftal van NAC. Hij kwam veertig minuten in actie tegen PSV (0-1 nederlaag). Het blijken zijn enige minuten op het allerhoogste niveau. In maart van dit jaar speelde hij nog een jeugdinterland voor het Nederlands elftal onder 18.

Maar wat is eigenlijk de reden dat Van Reeuwijk opeens stopt, terwijl hij nog een contract heeft voor vier jaar in Breda? "Voor mij gaat het om een stukje zingeving en voldoening dat ik zoek in het voetbal", zegt de voormalig centrale verdediger tegen het AD. "Dat vind ik gewoon op dit moment niet. Het is moeilijk uit te leggen, maar ik voel niet de voldoening die ik wil in het leven. Dat lukt me niet in de voetbalwereld."

'Nooit mijn échte droom geweest'

Van Reeuwijk speelde in 2019/2020 zelfs een seizoen bij Ajax, dat een kleine opleidingsvergoeding voor hem betaalde aan NAC. Maar na dat ene jaar keerde hij weer terug op het oude nest. "Het is eigenlijk nooit mijn échte grote droom geweest om profvoetballer te worden. Ik ben er sinds kleins af aan ingerold. Natuurlijk heb ik hele mooie momenten gehad en is het niet altijd vervelend geweest. Maar doordat ik al zo jong bij een profclub kwam, had ik het gevoel dat ik niet altijd een keuze heb gehad."

'Ik voel me wel een beetje schuldig'

Van Reeuwijk heeft een havo-opleiding op zak en gaat hierna waarschijnlijk een hbo-opleiding doen. Maar eerst is het tijd voor vakantie, zodat hij alles op een rijtje kan zetten. De tiener uit Alblasserdam levert wel 'zomaar' een langlopend contract in. "Ik voel me op dat gebied wel een beetje schuldig tegenover die mensen. Het is wel mijn gevoel en mij is altijd geleerd om niet voor iemand anders dromen te spelen. Het voelt gek, omdat zoveel mensen dromen om in jouw positie te staan. En dan kies jij er bewust voor om daar niet te staan."

