René van der Gijp heeft een beeld geschetst van de 'mooiste avonden bij Vandaag Inside'. De analist stelt dat juist een gebrek aan gespreksonderwerpen zorgt voor de beste uitzendingen vanuit hem, Wilfred Genee en Johan Derksen.

Als in de nieuwste uitzending van KieftJansenEgmondGijp wordt gevraagd naar de voorbereiding van de heren aan tafel, komt Michel van Egmond al snel met de conclusie dat dat niets is. Daar is Van der Gijp het niet mee eens. "Ik probeer op TV alles te volgen. Iedere talkshow, ieder programma, ieder interview, voetbalwedstrijden. Dan weet je in ieder geval dat als je op maandag naar de podcast en het programma gaat, dat jij alles hebt gezien waar ze het over gaan hebben."

'Dat zijn de mooiste avonden'

Van der Gijp beseft dat dit zijn beroep is en dat hij alles wel moet kijken. Toch vindt hij één specifiek soort uitzending van Vandaag Inside het leukste. "De mooiste avonden zijn dat de redactie Johan, Wilfred en mij belt en zegt: 'We hebben niets'. Dan weet je dat je gedwongen wordt om creatief te zijn. Je weet dan dat je vijftig minuten lang een leuk programma maakt. Als je onderwerpen hebt, dan vink je die eigenlijk zo af." Van der Gijp vertelt ook dat dit 'vaker voorkomt dan je denkt'.

Curaçao

Vanaf volgende week zullen Van der Gijp, Derksen en Genee uit een heel andere omgeving inspiratie kunnen halen, aangezien het programma Vandaag Inside dan twee weken vanaf Curaçao wordt opgenomen. Ook zal presentator Genee terug zijn met het korte programma Doordekken met Johan Derksen en het video-item De Krantjes met Van der Gijp. Aanstaande zaterdag zal het stel naar het Caribische eiland vertrekken om daar voor het WK de uitzendingen te maken.

Ook de podcast KieftJansenEgmondGijp wordt de komende weken vanaf het eiland Curaçao opgenomen. De reden daarvan is simpelweg dat zijn vrienden willen dat Van der Gijp aanwezig is tijdens de uitzendingen. "Wij gaan daar puur voor jou naartoe",

