We weten niet hoe de pensioenregels in Japan in elkaar zitten en Kazuyoshi Miura vermoedelijk ook niet. De 58-jarige voetballer uit Japan gaat namelijk gewoon door met profvoetbal. Hij heeft bijgetekend voor zijn 41e seizoen als profspeler.

"Mijn passie voor het voetbal is niet veranderd, hoe oud ik ook ben", zei King Kazu tijdens een presentatie bij zijn nieuwe club Fukushima United.

Fukushima United

Miura, die in februari 2026 zijn 59e verjaardag viert, gaat op huurbasis spelen voor Fukushima United, dat op het derde niveau in Japan uitkomt. Hij keert na vijf jaar terug in de J. League, de drie hoogste divisies van het Japanse voetbal. 'King Kazu' speelde het afgelopen seizoen op het vierde niveau bij Atlético Suzuka.

Miura debuteerde in 1986 als profvoetballer voor de Braziliaanse club Santos en speelde ook voor clubs in Italië, Kroatië, Australië en Portugal. Hij hielp het voetbal in Japan op de kaart te zetten toen de professionele J. League in 1993 werd opgericht. Miura debuteerde in 1990 voor de nationale ploeg van Japan, maar werd opvallend genoeg buiten de selectie voor het WK in 1998 gelaten, ondanks 55 doelpunten in 89 interlands.

'Te oud'

De verhalen gaan dat hij destijds buiten de Japanse selectie gelaten omdat hij met zijn 31 jaar destijds 'te oud' zou zijn. In de kwalificatie naar dit eindtoernooi toe vond King Kazu liefst 14 (!) keer het net. Hoewel hij niet meeging naar het WK, keerde hij jaren later terug in de nationale ploeg om in 2000 zijn laatste officiële interland te spelen.