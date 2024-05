Ajacied Gerónimo Rulli dicht bij deelname aan Copa América met Argentinië

Feyenoord nam zondagmiddag in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen, tegen Excelsior, afscheid van Arne Slot. De oefenmeester is komend seizoen de hoofdtrainer van het Engelse Liverpool. In zijn laatste wedstrijd voor de Rotterdammers nam hij in stijl afscheid: 4-0. Bij Slot’s oude club PEC Zwolle reageren de mensen verdeeld over de overstap naar Liverpool.