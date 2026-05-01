Bij liefhebbers van Formule 1 is Chris Zegers vermoedelijk vooral bekend van zijn bijdrages aan het Ziggo Sport-programma Race Café. Maar de in Zeist geboren Zegers heeft nog andere sportieve avonturen beleefd.

Zegers, ook bekend als acteur, zanger en presentator, vertelde bij Omroep Max een verhaal dat leek op een jongensboek.

Hij ging terug naar een sollicitatie die hij ooit verstuurde. Tijdens het gesprek werd aan hem gevraagd: 'Are you Christian?' Dat kan je opvatten als: 'Heet je Christian', wat ook zijn echte naam is. Maar ook als: 'Ben je christelijk?' Hij zei dat hij inderdaad Christian is en dat antwoord beviel de man kennelijk wel. Hij kreeg de job.

Singapore

Voor de baan moest hij in Singapore zijn. Hij maakte een trip naar "een soort onbewoond eiland in de Zuid-Chinese Zee, Maleisië, Rawa", zo vertelde hij.

"En daar was ik nog geen 24 uur. Ik hield drie keer een bal hoog met een paar kleine jochies. Er was een oudere man bij en die zag dat. Hij vroeg mij waar ik werkte en toen kwam er een kleine woordenwisseling. Want hij zei: 'Waar voetbal je?' Ik zei: 'Nou, niet'. Hij vroeg waar ik heb gevoetbald. Ik zei: 'Nou, in Groningen', want daar voetbalde ik op het laagste niveau in een soort studententeam. Hij dacht FC Groningen. Toen heb ik een testwedstrijd gedaan en op goed geluk heb ik vanaf 20 meter een bal geraakt, want ik kreeg geen lucht meer. Die ging de kruising in."

Krankzinnig

Het team had genoeg gezien en wist: die moeten we hebben. Zegers kreeg een profcontract. "Krankzinnig", noemt hij het. "Want ik voetbal op een heel bedenkelijk niveau. Toen dacht ik: als dit kan, dan kan alles."

Voetbalouders

Chris Zegers, Lone van Roosendaal, Martijn Fischer, Michiel Romeyn en Funda Müjde doen mee aan het nieuwe seizoen van de Nederlandse komedieserie Voetbalouders. Dat meldt Netflix, waar de reeks naar verwachting in 2027 te zien zal zijn.

Het eerste seizoen van Voetbalouders verscheen vorig jaar. De komedie is geschreven en geregisseerd door Ilse Warringa en gaat over ouders die zich vanaf de zijlijn opzichtig bemoeien met de voetbalprestaties van hun kinderen. Het tweede seizoen maakt een sprong in de tijd, want de kinderen zijn in de puberteit aanbeland en worstelen met tienerproblemen.