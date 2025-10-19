Bij Ajax tegen AZ (0-2) leken de Amsterdammers de achterstand van 0-2 te verkleinen tot 1-2. Vanwege een opstootje tussen Wout Weghorst en Wouter Goes werd de goal afgekeurd. Weghorst geeft uitleg over het moment.

Ajax-aanvaller Wout Weghorst ontkende na de nederlaag van Ajax tegen AZ (0-2) dat hij verdediger Wouter Goes een elleboogstoot had gegeven.

"Het is een overtreding", erkende de spits bij ESPN. "Maar het was geen elleboog. Goes ging op een bepaalde manier het duel aan. En ik ging zo staan van: 'jij komt nu een keer niet bij mij in de buurt'. Hij zocht mijn elleboog op, maar ik moet mezelf anders opstellen. Hij lokte het slim uit en kreeg de scheidsrechter mee."

VAR

Op advies van de videoscheidsrechter keurde arbiter Jeroen Manschot de 1-2 van Youri Baas af vanwege de overtreding van Weghorst op Goes. De spits van Ajax kreeg geen rode, maar een gele kaart. Hij weigerde na de wedstrijd een uitgestoken hand van Goes. Veel spelers van AZ begrepen niet waarom Weghorst geen rode kaart kreeg.

Wout Weghorst weigert Wouter Goes een handje te geven ❌🤝 pic.twitter.com/7upyEKQ1qv — ESPN NL (@ESPNnl) October 18, 2025

Weghorst vond dat Ajax slecht speelde tegen AZ. "We begonnen goed, maar na een tegengoal moet je wel karakter tonen", zei hij bij ESPN. "We hebben een relatief jonge groep, al is dat geen excuus. De selectie is zoals hij is. Als club moeten we een weg vinden om succesvol te worden."

Eredivisie

Ajax is al vroeg in het seizoen ver achteropgeraakt in de strijd om de bovenste plaatsen van de Eredivisie. De ploeg van trainer John Heitinga leed tegen AZ (0-2) de eerste competitienederlaag, na vier gelijke spelen in uitduels.

Ajax heeft al 6 punten minder dan het als tweede geklasseerde PSV en koploper Feyenoord kan zondag uitlopen naar 9 punten. AZ heeft ook 2 punten meer dan de club uit de hoofdstad. Technisch directeur Alex Kroes liet afgelopen week weten dat hij achter John Heitinga staat. "We zitten in hetzelfde schuitje", reageerde de trainer van Ajax daarop. De druk op Heitinga kan komende week toenemen met wedstrijden tegen Chelsea en FC Twente op het programma.

Vastigheid

Trainer Heitinga is op zoek naar vastigheid, maar heeft vroeg in het seizoen veel geblesseerde spelers. Tegen AZ waren Kasper Dolberg, Steven Berghuis en Owen Wijndal er niet bij en kon Ko Itakura niet beginnen. Oscar Gloukh kreeg de voorkeur boven aanvoerder Davy Klaassen en Jorthy Mokio mocht zich als controlerende middenvelder laten zien. Het 17-jarige talent nam soms veel risico en dat is gevaarlijk op die positie.

