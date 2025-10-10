Het moet momenteel geen pretje zijn om spits te zijn van Oranje. Wie daarvoor in aanmerking komt, ziet pech tegemoet komen. Memphis Depay zag zijn paspoort gestolen worden, Mexx Meerdink raakte geblesseerd en Wout Weghorst zag een goal door de neus geboord worden door de scheidsrechter. De voorste man van Oranje is volop omstreden en lijkt maar niet in rustig vaarwater te komen.

Kan Wout Weghorst eindelijk zijn stempel drukken op een wedstrijd van het Nederlands elftal vanaf de basis, krijgt hij te maken met een blunderende scheidsrechter. Hij dacht eindelijk als basisklant een doelpunt te maken, maar zag zijn doelpunt omgezet worden in een penalty die hij vervolgens niet mocht nemen. Cody Gakpo heeft al eerder eens duidelijk laten weten; ik ben de man van de pingels en scoorde die ook.

Wout Weghorst

Hierdoor werd het wéér niet de wedstrijd voor Weghorst die hij zo graag wil. Iedere interland hoopt hij op een kans om te laten zien waarom hij de onbetwiste eerste keus moet zijn in de spits, maar dat waar maken lukt tot op heden niet. Nota bene zijn collega die erin kwam, Memphis Depay, scoorde nog vlak voor het laatste fluitsignaal.

Memphis Depay

Maar ook bij hem kleeft er gedoe aan hem. Na een blessure had hij een aardige kans op meer speelminuten deze interlandperiode. Maar omdat zijn paspoort gestolen was, miste hij een deel van de voorbereiding en daarmee ook een kans op veel minuten. Hij kreeg van Koeman een klein half uur en kon uiteindelijk toch scoren. Maar dat nota bene op de dag van vertrek zijn paspoort blijkt gestolen past helemaal in het plaatje van de vervloekte spitspositie.

Mexx Meerdink

De grootste pechvogel van allemaal is op het moment Mexx Meerdink. De spits van AZ wachtte al langer op een uitnodiging van Jong Oranje of Oranje en mocht eindelijk meetrainen met de groep van Ronald Koeman. Op de eerste training die er toe deed, blesseerde hij zich aan zijn lies bij het afwerken na de training. Een knulliger moment kan je niet bedenken voor de jonge spits van AZ, die er nu maanden uit zal liggen.

Nooit saai

Zo blijft de spitsenpositie van Oranje hét onderwerp van gesprek als het over het Nederlands elftal gaat. Waar de positie eerst omstreden was omdat zowel Brian Brobbey, Joshua Zirkzee en Wout Weghorst om die plek streden, maar allemaal tekort schoten, gaat het nu om alle ruis op de achtergrond rondom de personen in de punt van de aanval.

Is het niet omdat de spelers in het veld niet presteren, dan is het wel om alle randzaken. Een bijzonder gegeven. Spits zijn van Oranje is in ieder geval nooit saai, maar wat meer rust richting het WK is wel gewenst. Er rest nog één optie om te proberen in deze huidige selectie, dat is weer met Malen in de spits. Wellicht brengt dat iets met zich mee dat Oranje zo nodig zoekt; doelpunten en rust.