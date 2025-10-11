De strafschoppen die het Nederlands elftal kreeg in Malta waren onderwerp van gesprek deze week. Niet alleen de discutabele manier waarop ze gegeven werden, maar ook vanwege de nemers. Cody Gakpo nam ze allebei, maar Wout Weghorst had ze ook wel willen nemen. Maar als er één speler in het veld staat, neemt wat Koeman betreft geen van beiden de pingels. "Hij moet zijn moment afwachten."

Cody Gakpo zei na afloop van de wedstrijd tegen Malta tegen de NOS: "Eigenlijk wist niemand precies wat de afspraak was. Het ging tussen Wout en mij. Ik wilde mijn verantwoordelijkheid nemen en nam ze allebei", zei hij. Even later zei Weghorst: "Ik wilde hem ook wel nemen. Maar Cody wilde dat ook. We kunnen allebei een penalty nemen. Maar hij nam hem en hij ging erin." Aan alle onduidelijkheid maakte Koeman op de persconferentie zaterdagmiddag een eind.

Memphis als nemer

"Memphis is onze eerste nemer, als Memphis niet speelt zoals donderdag, dan gaat het met die opstelling tussen Gakpo en Weghorst", legt hij uit. "Zij moeten dat bepalen. Dat kan aan de vorm van de dag liggen op dat moment of bijvoorbeeld de stand", somt hij op. "Zolang ze niet de bal uit elkaars handen trekken is dat een verantwoordelijkheid voor de speler", is hij duidelijk.

Even later wordt Koeman erop gewezen dat Gakpo betere statistieken erop nahoudt dan Memphis Depay als het om strafschoppen gaat. "Gakpo moet zijn moment afwachten. Het is duidelijk dat je kijkt naar penaltynemers. Als dat bij de nummer 1 te vaak mis gaat dan ga je dat veranderen, dat lijkt me logisch."

Wie ook regelmatig met strafschoppen bezig is, dat is Bart Verbruggen. De goalie van Oranje houdt zich niet bezig met het WK als hij bij de club is, maar heeft strafschoppen wel degelijk in zijn hoofd. "Net als dat je hier even het clubvoetbal parkeert, ben je bij de club volledig bezig met de club. Maar een penalty is altijd een kans voor de keeper om zich te onderscheiden, dat is iets wat je ook kan trainen. Dat doe ik ook wel, we nemen wat penalty's met jongens op de club, net als hier."

Alles over WK-kwalificatie

