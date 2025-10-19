Wout Weghorst was na afloop van de Eredivisie-kraker tussen Ajax en AZ (0-2) weer eens hét onderwerp van gesprek. De spits van de Amsterdammers ging in de slotfase fors over de schreef, maar mocht zelfs na ingrijpen van de VAR op het veld blijven staan. En dat begrijpt lang niet iedereen.

"Manschot had natuurlijk wel rood moeten geven aan Weghorst", is Telegraaf-verslaggever Valentijn Driessen duidelijk over de straf die de Oranje-international verdiende voor de elleboogstoot die hij uitdeelde aan tegenstander Wouter Goes. "Dit was een overtreding en die was goed voor rood."

Driessen snapt niet hoe het mogelijk is dat Weghorst wegkomt met zijn actie terwijl de arbitrage 'met zeven man op zo'n wedstrijd zit. "Onbegrijpelijk dat je tegenwoordig een elleboog mag geven zonder dat er een bal in de buurt is en dat er dan geen rood wordt gegeven. Voor de rest vond ik hem best redelijk fluiten, maar dit zijn echt van die blunders, daar kun je gewoon niet bij als neutrale observant."

Heeft Driessen een idee waarom Weghorst deed wat hij deed? "Dit is gewoon pure frustratie natuurlijk en Goes is natuurlijk niet de makkelijkste. Er zullen best dingen gebeuren die je niet altijd ziet, maar zo reageer je niet en dan verdien je gewoon een rode kaart. Die frustratie zie je wel bij meerdere Ajax-spelers, want het loopt natuurlijk niet zoals ze hadden verwacht."

Opvallende verklaring

De overtreding van Weghorst vond plaats net voordat Ajax de 1-2 maakt. In eerste instantie werd het doelpunt van Youri Baas nog toegekend, maar de VAR riep arbiter Jeroen Manschot naar de zijlijn. Na het zien van de beelden op het scherm dat vlakbij de tribunes vol Ajax-fans staat, werd het doelpunt alsnog afgekeurd en kwam er geel voor de Ajax-spits.

Die reageerde op het veld op kenmerkende wijze vol ongeloof en ook na afloop beweerde Weghorst dat het allemaal wel meeviel en dat het eigenlijk Goes zijn eigen schuld was:

