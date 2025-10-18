Luuk de Jong heeft een héél speciale dag achter de rug: zijn officiële afscheid bij PSV. De clublegende werd flink in het zonnetje gezet en dat raakte hem behoorlijk. De Jong is dankbaar voor alle verrassingen, maar vooral de boodschap van één PSV-fan is voor hem extra bijzonder. "Ik hou het privé, maar dat waardeer ik enorm."

De Jong, die deze zomer naar FC Porto trok voor een laatste voetbalavontuur, werd flink verrast door zijn voormalig werkgever. "Een plek in de Wall of Fame was al een enorme eer, maar dat de persruimte bij PSV naar mij is vernoemd en de bronzen aanvoerdersband maken het al helemaal prachtige herinneringen. Het maakt me nog trotser op alles wat ik bereikt heb", vertelt De Jong op de persconferentie bij zijn afscheid in het Philips Stadion.

Meest bijzondere moment

Het werd een ongekend mooie dag voor de 35-jarige spits, die benadrukt dat de ereronde voor hem de mooiste herinnering blijft. "Alle verrassingen ben ik enorm trots op, maar het gevoel dat dit misschien wel de laatste keer was dat ik zo'n rondje loop, dat deed wel wat met mij. Dat is een mooi momentje, waar je soms niet bij stil staat", gaat De Jong verder, die laat weten dat hij de afgelopen jaren er meer van heeft genoten. "Je weet niet hoe vaak je het nog zal krijgen..."

Speciaal briefje van PSV-fan

De geboren Zwitser was zichtbaar geëmotioneerd bij zijn afscheidspeech. "Ik moest echt effe naar woorden zoeken. Ik had het lastig", licht De Jong toe. Hij leek een spiekbriefje in zijn hand te hebben op de tribune, maar dat ontkracht hij. "Haha, nee dat was een briefje van een die-hard fan. Hij wachtte elke wedstrijd met zijn familie tot wij gedoucht hadden om altijd even te zeggen: Luuk, goed gedaan, ga zo door. Ik heb het briefje nog niet gelezen, maar dat is echt een jongen die ik waardeer. Hij stond er altijd met zijn vader, ook in de regen en kou."

'Dit had ik nooit kunnen dromen'

De Jong heeft een imponerende tijd in Eindhoven achter de rug, met vijf landstitels, vier keer de Johan Cruijff Schaal én een KNVB Beker. "Ik kon niet eens dromen dat ik zo'n geweldige tijd hier zou hebben", vertelt hij tegen Sportnieuws.nl. "In 2014 was ik nog heel erg jong. Toen hoopte ik na mijn tijd in Duitsland weer iets moois neer te kunnen zetten, maar ik wilde vooral mijn carrière weer nieuw leven inblazen. Dat is uiteindelijk behoorlijk uit de hand gelopen", lacht De Jong.

Met alle blessures in de punt van de aanval heeft PSV hun targetman behoorlijk gemist, maar wat heeft hijzelf het meest gemist? "Vooral de gewenning van elke dag met dezelfde mensen en alle standaardrituelen die je hebt. Dat mis je wel bij een nieuwe club, dan moet je weer een beetje zoeken en de kat uit de boom kijken. Daarbij denk ik wel: het is wel fijn op een plek te zitten, waar je alles en iedereen kent. Maar ik heb voor FC Porto gekozen, omdat ik ook van avontuur hou."

Toekomstige rol?

Voor nu wordt het PSV-boek definitief gesloten. "Voetballen zie ik niet meer voor me, dat boek is gesloten. Ik heb hier prachtige tijden gekend, maar heb dat héél mooi afgesloten met een speciaal kampioenschap. Het was een mooie manier om PSV achter me te laten", vervolgt De Jong, die verwacht dat er ongetwijfeld nog een deel twee komt. "Ik heb er weinig over nagedacht, maar als ik stop ga ik daar rustig de tijd voor nemen. Ik zou in ieder geval heel graag meelopen bij PSV om te kijken hoe bepaalde dingen gaan. Als het kan natuurlijk."

'Wie weet kom ik nog een keer terug'

De Jong erkent dat hij nog 'geen besef heeft' hoe belangrijk hij voor PSV is geweest. "Het blijft apart. Dat zal ik de komende jaren pas gaan beseffen, denk ik. Het gaat gewoon weer door, je staat te weinig bij zulke dingen stil", zegt De Jong, die de persconferentie passend afsluit. "Dit was 'm dan, de eerste in de Luuk de Jong-perszaal. Maar wie weet kom ik nog een keer terug."