Ajax ontsnapte zaterdag aan een nederlaag tegen Sparta Rotterdam in de VriendenLoterij Eredivisie. Het is niet voor het eerst dat de ploeg van trainer John Heitinga zwak spel vertoond, hoewel het team nog ongeslagen is in de competitie. Aanvoerder Davy Klaassen vindt het tijd voor verandering.

Op de vraag wat Klaassen van de wedstrijd vond, heeft hij een duidelijk antwoord bij ESPN. "Dit is geen wedstrijd. Uiteindelijk in het slotoffensief is het alles of niets en maken we nog twee goals, maar het was niet best", zegt hij na het 3-3-gelijkspel.

Er waren weinig kansen voor Ajax, tot de eindfase van het duel. "Nee we waren niet goed genoeg. Alleen de laatste tien minuten ga je iets opportunistischer spelen. Dan creëer je wat en hoop je dat het goed valt. Dat gebeurde gelukkig twee keer."

Ajax heeft dit seizoen nauwelijks overtuigend spel laten zien. Zit er wel meer in dit team? "Ja dat denk ik wel, maar daar moeten we hard aan blijven werken", aldus de middenvelder. "De vastigheiden moeten er meer inslijpen. Het is nu niet genoeg om dit soort teams onze wil op te leggen."

Kritiek op John Heitinga

Er wordt ook steeds meer kritiek geuit op Heitinga en er wordt veel gespeculeerd over een ontslag van de trainer. "Ik denk niet dat de directie zo'n besluit moet laten afhangen van wat er in de media wordt geroepen", zegt Klaassen daarover. "Ik sta er nog hetzelfde in als dinsdag." Toen sprong hij voor Heitinga in de bres. "Maar we moeten wel beter als team. We moeten vooruit met de hele club."

