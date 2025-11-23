Kian Fitz-Jim is dit seizoen gedoemd tot de bank van Ajax nadat hij vorig seizoen wel veel minuten kreeg. Op zijn Instagram deelt de middenvelder een story van zichzelf met daaronder de opvallende tekst 'Free Kian'.

De 22-jarige Fitz-Jim staat al sinds 2019 onder contract bij Ajax. Vorig seizoen werd de middenvelder door Ajax verhuurd aan Excelsior, maar door de personele problemen op het middenveld werd hij na drie maanden teruggeroepen van zijn huurperiode. Vervolgens kreeg hij onder coach Francesco Farioli veel minuten. Fitz-Jim kwam in 27 wedstrijden in actie, waarvan twaalf duels als basisspeler.

Dit seizoen is het perspectief van Fitz-Jim anders. De creatieve middenvelder speelde in zes competitiewedstrijden mee voor Ajax, waarvan hij er drie in de basis mocht starten. De laatste vijf wedstrijden bleef Fitz-Jim echter negentig minuten op de reservebank. Op X is daardoor een trend ontstaan onder de fans.

Ajax-supporters plaatsen massaal berichten op social media met de hashtag #Freekian. Niet alleen Fitz-Jim wordt door de fans gesteund. Ook #FreeBounida, #FreeKonadu en #FreeSteur worden vaak gebruikt om Rayane Bounida, Don-Angelo Konadu en Sean Steur te steunen. De supporters vinden dat de eigen jeugd niet genoeg kansen krijgt boven de gekochte spelers van de Amsterdammers.

#FreeKian

Fitz-Jim lijkt ook op de hoogte te zijn van de actie, want hij deelt op zijn Instagram een story met hetzelfde bijschrift. De middenvelder deelt een video van allerlei foto's van zichzelf achter elkaar, gemaakt door Hatim Timbelsi. Bij de video staat de tekst #FreeKian: Bevrijd Kian. Het is niet bekend of Fitz-Jim de video door het bijschrift heeft herplaatst en het is ook niet zeker dat hij doelt op zijn gebrek aan speeltijd. Het zou zelfs kunnen dat de middenvelder de tekst niet eens heeft gezien, maar een opvallende story is het wel.

Zeker door de huidige periode waar Ajax in zit. De Amsterdammers leden zaterdag tegen Excelsior (1-2) de derde nederlaag op rij, waardoor de club nu naar de zesde plek in de Eredivisie is gezakt. Van de laatste negen wedstrijden werd er alleen van FC Twente gewonnen. Fitz-Jim kon in zijn invalbeurten de nederlagen van Ajax ook niet omdraaien, want hij staat nog op nul goals en assists dit seizoen.

