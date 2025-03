Ajax hakt belangrijke knoop voor functie van algemeen directeur door: 'Ik ben de rvc dankbaar'

Ajax heeft de knoop doorgehakt over de functie van algemeen directeur. Menno Geelen blijft in die functie actief bij de Amsterdammers. Eerder was Geelen al actief als commercieel directeur binnen Ajax.

De raad van commissarissen van de koploper in de Eredivisie wil zijn contract verlengen tot medio 2027. Hij vervult zijn huidige functie sinds 10 mei 2024 op interimbasis.

Ajax extends contract Menno Geelen. — AFC Ajax (@AFCAjax) March 28, 2025

'Een grote eer'

"Het was een eer om het afgelopen jaar interim algemeen directeur van Ajax te mogen zijn", vertelt de 43-jarige Geelen in een persbericht. "Die eer werd groter toen het verzoek kwam om dit te blijven doen. Ik heb daarbij altijd aangegeven dat dit een beslissing is van de rvc en dat ik vind dat oud-spelers belangrijke rollen binnen de organisatie horen te hebben."

"Ik ben de rvc dankbaar en ik ben blij met de toezegging dat we oud-spelers verder kunnen opleiden", vervolgt Geelen. "Met deze verlenging is er niet alleen meer tijd om dit zorgvuldig te doen, maar kunnen we ook met het huidige directieteam, de rvc en de bestuursraad de bestuurlijke rust bewaren. De focus kan blijven liggen op dat waar het allemaal om draait: het voetbal."

'Groot draagvlak'

Geelen werkt sinds 2010 voor Ajax en werd in 2016 benoemd tot commercieel directeur, een functie die Cas Biesta vorig jaar van hem heeft overgenomen. Geelen werd twee jaar geleden al genoemd als mogelijke opvolger van de vertrokken algemeen directeur Edwin van der Sar. Maar hij liet toen weten dat hij de visie van Johan Cruijff steunt en het belangrijk vindt dat oud-spelers een belangrijke functie bij Ajax vervullen.

"Menno heeft een groot draagvlak zowel binnen als buiten de club en heeft het afgelopen jaar de rol als algemeen directeur al uitstekend ingevuld", reageert voorzitter Carolien Gehrels van de rvc van Ajax. "De rvc heeft er alle vertrouwen in dat Menno de club en de organisatie een stap verder brengt. Op deze manier borgen we continuïteit en stabiliteit, bovendien vinden we het heel belangrijk dat ook mensen binnen de organisatie met talent kunnen doorgroeien."

"Menno werkt al vijftien jaar bij Ajax en is daar een prachtig voorbeeld van. Menno gaf aan open te staan voor een vaste rol als algemeen directeur, als daarbij ruimte zou blijven voor het opleiden van oud-spelers voor een bestuurlijke topfunctie. We hebben veel vertrouwen in het huidige directieteam en de koers die is ingezet", is Gehrels vol vertrouwen over de koers van Ajax onder Geelen.

