Ajax in de markt voor twee grote talenten uit het buitenland, ook PSV meldt zich in de strijd

Ajax heeft genoeg werk te verrichten om de selectie te versterken, maar houdt intussen ook de blik op de toekomst. De Amsterdammers willen zich versterken met twee jeugdspelers uit het buitenland. Maar daarin zijn ze niet alleen, want ook PSV ligt op de loer voor de jeugdinternationals.

Op de zestienjarige Daniel Skaarud zou Ajax volgens het Noorse TV2 zelfs al een bod hebben uitgebracht. De Noorse linksbuiten werkte vorig jaar al een stage af bij de Amsterdammers. Ajax was na afloop daarvan erg positief en wilde volgens Ajax Showtime toen al meer dan een miljoen euro uittrekken voor de jongeling. De deal ging toen niet door, maar nu waagt Ajax dus een nieuwe poging.

Jongste debutant ooit

Hoeveel geld er nu met de aanbieding gemoeid is, is onbekend. Maar Skaaruds club Lillestrom SK staat er volgens het Noorse medium voor open om hem te verkopen. Het geld kan de club goed gebruiken om de selectie te versterken, want deze staat nu in de degradatiezone van de Eliteserien, de Noorse Eredivisie. De kans dat de transfer doorgang vindt, is volgens TV2 groot.

Jongste speler ooit

Skaarud maakte vorig seizoen als jongste speler van Lillestrom ooit zijn debuut voor het eerste elftal. Dat was twee weken na zijn zestiende verjaardag. De jeugdinternational kreeg dat seizoen vijf invalbeurten in de competitie, waarin hij één assist gaf. Dit seizoen kwam hij nog niet in actie in de competitie, wel stond hij in de basis tijdens de eerste bekerwedstrijd, waarin hij tweemaal scoorde.

Geen transfersom

De andere jeugdige aanvaller die Ajax op de korrel heeft, is Jayden Onia Seke. De jeugdspeler van Anderlecht werd deze maand pas vijftien, maar kan dus al een buitenlandse transfer maken. Nu hij vijftien jaar is, mag Seke zijn eerste profcontract tekenen, maar dat is tot op heden nog niet gebeurd. Dat betekent dat Seke voor alleen een opleidingsvergoeding over te nemen is.

Daarom heeft niet alleen Ajax, maar ook PSV interesse, weet Het Nieuwsblad. In Eindhoven beleefden Johan Bakayoko en Ismael Saibari afgelopen zomer hun grote doorbraak en wie weet komt daar op termijn wel een nieuwe Belg bij. Vanwege de zuidelijke ligging heeft PSV traditioneel veel Belgen in de jeugdopleiding.

Lille

Ook Onia Seke wordt gezien als een groot talent. Het Nieuwsblad schat de buitenspeler in als het zestiende grootste talent van België. Het medium sprak ook met een jeugdtrainer, die de aanvaller veel technische vaardigheden toedicht. Onia Seke heeft een goede individuele actie en pikt geregeld z'n doelpuntje mee. Onia Seke is jeugdinternational bij België O15 en kwam bij Anderlecht uit in de O18.

Onia Seke ligt goed in de markt, want naast Ajax en PSV hebben ook buitenlandse topclubs geïnformeerd naar de diensten van de jongeling. Tot dusver is Lille, samen met de Nederlandse clubs het meest concreet, dus kan hij het relatief dichtbij huis zoeken.