Ajax is gewaarschuwd: Ollie Watkins blijft maar scoren voor Aston Villa

Aston Villa heeft geen fout gemaakt in aanloop naar het Conference League-duel met Ajax. In de Premier League won de ploeg nipt met 3-2 van Luton Town.

Tegen de degradatiekandidaat was het vooral de Ollie Watkins-show. De spits van Aston Villa scoorde twee keer en kwam zo op zestien goals dit seizoen. Nog maar één achter topscorer Erling Haaland. En dat ook nog eens met tien assists.

Goal van Nederlander

Luton kwam sterk terug, mede dankzij een goal van de Nederlander Tahith Chong. Pas in de laatste minuut trok Villa de zege over de streep, met de winnende goal van verdediger Lucas Digne. Met de drie punten blijft Villa in het spoor van topploegen Liverpool, Manchester City en Arsenal. De achterstand op de koppositie is 'maar' acht punten.

Ajax - Aston Villa

Ajax, dat zondag in de Eredivisie thuis tegen FC Utrecht speelt, kan dus de borst natmaken voor Watkins en Villa. Die komen donderdag op bezoek in de achtste finales van de Conference League. AZ weet al hoe het voelt om in Europa tegen Villa te moeten. In de groepsfase verloren de Alkmaarders met 2-1 en 1-4.