Ajax zou in de zoektocht naar een ervaren verdedigende middenvelder Edson Álvarez op de radar hebben. De Mexicaan speelde eerder al in Amsterdam en is een belangrijke kandidaat voor die positie. Ajax heeft ook nog een drievoudig Premier League-kampioen op de korrel.

Als Ajax Alvárez daadwerkelijk wil terughalen, moet er wel een hoop gebeuren. Dat meldt ook Voetbal International. De Amsterdammers zullen eerst wat spelers van de hand moeten doen om ruimte vrij te kunnen maken. Álvarez moet op huurbasis overkomen van West Ham United, maar Ajax kan zijn salaris op dit moment nog niet ophoesten. Daarvoor zouden spelers als Ahmetcan Kaplan, Sivert Mannsverk en ook Brian Brobbey eerst moeten vertrekken.

Voor laatstgenoemde is de interesse in zijn persoon niet groot, door zijn tegenvallende seizoen vorig jaar. Toch zijn er een aantal clubs die Brobbey willen overnemen. Zo zou hij nog altijd op de lijst staan bij AS Roma en zouden meerdere clubs uit Saudi-Arabië hem op de korrel hebben. Zijn vertrek zou voor Ajax wel een grote stap zijn richting het mogelijke binnenhalen van Álvarez.

Álvarez bij Ajax

De 27-jarige Álvarez werd in 2019 van het Mexicaanse Club América naar Ajax gehaald. In Amsterdam groeide hij al snel uit tot een publiekslieveling. In zijn vier jaar bij Ajax speelde Álvarez in totaal 147 wedstrijden, alvorens hij de overstap naar West Ham United maakte. De Londenaren maakten 38 miljoen euro over naar Amsterdam en de Mexicaan tekende een contract tot medio 2028.

Nemanja Matic

Naast Alvárez zou Ajax nog een alternatief op het oog hebben voor de positie van de vertrokken Henderson. De Servische routinier Matic zou ook op de lijst staan in Amsterdam. De drievoudig kampioen van de Premier League is op 37-jarige leeftijd nog altijd topfit. De verdedigende middenvelder heeft nog een kortlopend contract en speelde al eerder in de Eredivisie. In het begin van zijn loopbaan werd Matic verhuurd aan Vitesse.