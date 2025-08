Ajax zat hoog in de boom voor Jorrel Hato, maar heeft uiteindelijk voor 'minder dan gewenst' genoegen genomen voor de verdediger. Chelsea neemt de 19-jarige Oranje-international definitief over en maakte zondag de transfer officieel. Omdat Ajax een beursgenoteerd bedrijf is, moest de club de definitieve transfersom bekendmaken.

Ajax zette in op een bedrag tussen de 55 en 60 miljoen euro voor Hato. Chelsea daarentegen wilde niet verder gaan dan 41 miljoen euro. Uiteindelijk is er een middenweg gevonden, al valt die aanzienlijk meer in het voordeel uit voor The Blues. Uiteindelijk is er een deal gesloten voor precies 44,18 miljoen euro. Daar komen mogelijk ook nog bonussen bij. Dat is een 'raar' bedrag, maar in Engelse ponden klinkt het afgeronder: 38,5 miljoen pond.

'Dat hadden we liever gehad'

"Met de overstap van Jorrel verliezen we een van onze sterkhouders in de defensie. Hij is niet alleen een erg groot talent en een goede speler maar hij heeft ook een zeer goed karakter en persoonlijkheid. Het liefst hadden wij hem er nog minimaal een jaartje bij gehouden maar wij snappen dat hij zijn zinnen nu heeft gezet op dit mooie avontuur dat hem te wachten staat in de Premier League. Die nieuwe uitdaging gunnen wij hem van harte en zijn trots op hetgeen hij voor Ajax heeft gedaan en wensen hem alle succes toe in Engeland", zegt technisch directeur Alex Kroes van Ajax op de website.

Ajax neemt geen risico

Ajax wenste dus een enorm bedrag voor Hato, maar Kroes nam uiteindelijk ook genoegen met een bedrag tussen de 43 en 45 miljoen euro. 'Gezien de niet rooskleurige financiële situatie van de club kan Ajax niet het risico nemen dat Chelsea de deal afblaast', was de conclusie. Wat dus ook niet is gebeurd.

Contract tot 2032

Hato krijgt hiermee zijn gewenste transfer. De jonge verdediger was twee jaar basisspeler bij Ajax, waarvoor hij 111 duels speelde in alle competities. Daarin kwam hij tot vier goals. Afgelopen seizoen speelde hij veelal als linksback, waar hij voorheen ook als centrumverdediger in actie kwam. Hato tekende in Londen een contract tot liefst 2032, waardoor Chelsea de kosten voor de Nederlander kan uitsmeren over veel seizoenen.

Creatieve constructies

Chelsea is de laatste jaren berucht geworden om zijn creatieve omgang met Financial Fair Play (FFP). De club maakt strategisch gebruik van ultralange contracten, waarbij transfersommen over 6 tot 8 jaar worden afgeschreven. Hierdoor lijkt een dure aankoop op papier veel goedkoper per jaar. Hato is het nieuwste voorbeeld hiervan.

