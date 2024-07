Ajax moet keeper missen tijdens Olympische Spelen

Bondscoach Ralf Rangnick kan niet geloven dat het EK er voor Oostenrijk op zit na de 2-1-nederlaag tegen Turkije. "Dit was onze kans om door te gaan en in de kwartfinale tegen Nederland te spelen. Ik kan het niet geloven. We dachten dat we onze reis nog zouden voortzetten", reageerde Rangnick.