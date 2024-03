Ajax slaat aanval FC Utrecht met tien man af, John van 't Schip juicht: 'We hebben er een speler bij'

Hoogstaand was het niet wat Ajax liet zien in de eigen Arena, maar de mannen van John van 't Schip wonnen wel van FC Utrecht. Brian Brobbey, wie anders, tekende vijf minuten voor het rustsignaal voor de openingstreffer en gaf de assist bij de tweede Amsterdamse treffer: 2-0.

Een goede diepe bal van Kaplan, Sosa die de bal doortikte en Brobbey die eerder bij de bal was dan zijn tegenstanders. Meer was er niet nodig om Ajax vijf minuten voor rust aan een voorsprong te helpen. Voor Brobbey, al weken de beste Ajacied, was het zijn vijftiende treffer van het seizoen.

Na rust bleef het redelijk gelijk opgaan, maar het was weer Ajax dat scoorde. Dit keer nam Brobbey de assist voor zijn rekening en schoot Kenneth Taylor raak: 2-0. Daarmee leek de wedstrijd een kwartier voor tijd beslist, zeker omdat de bezoekers er aanvallend weinig van bakten.

Rode kaart Devyne Rensch

Een wilde actie van Devyne Rensch zorgde tien minuten voor tijd weer voor hoop in Utrechtse harten. De verdediger van Ajax kwam wel erg wild in en raakte Sam Lammers hard net boven diens enkel. Het bleef in eerste instantie bij een gele kaart, maar de VAR greep in en na veel herhalingen werd de kaart door scheidsrechter Sander van der Eijk omgezet in rood.

Arbiter Sander van der Eijk legt uit waarom hij Devyne Rensch wegstuurt.

Utrecht voerde de druk in de negen minuten blessuretijd wel op, maar kwam niet tot grote kansen. Met de nederlaag kwam er voor Utrecht een einde aan een reeks van vijftien ongeslagen duels. Ajax won in februari geen enkel competitieduel, maar was op tijd wakker om de aanval van de ploeg van Ron Jans af te slaan. De Amsterdammers staan ook na dit weekend nog op de vijfde plaats.

Ahmetcan Kaplan maakt indruk

Trainer John van 't Schip was na de wedstrijd zeer tevreden over Ahmetcan Kaplan, die voor het eerst aan de aftrap verscheen. Ajax nam hem in de zomer van 2022 voor ruim 9 miljoen euro over van Trabzonspor. Kaplan liep echter al snel een zware knieblessure op.

"Hij was rustig aan de bal, met overzicht op links en rechts", zei Van 't Schip. "Hij was ook stug in de duels met Lammers, die geen makkelijke middag had. Het is mooi om te zien dat hij terug is na zo'n zware blessure. We hebben er een speler bij."