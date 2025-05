'Ajax slaat een belangrijke slag en bereikt akkoord voor contractverlenging twee sterkhouders'

Ajax heeft een belangrijke slag geslagen in de contractverlenging van Davy Klaassen en Remko Pasveer. Volgens Nederlandse media als De Telegraaf en Voetbal International zijn de Amsterdammers akkoord met de verlenging van de de twee routiniers.

De 32-jarige Klaassen en de 41-jarige Pasveer zitten al langere tijd in twijfels. De twee waren dit seizoen belangrijk voor Ajax, maar ze staan officieel tot 30 juni van dit jaar onder contract. Pasveer liet eerder al weten dat hij graag bij de Amsterdammers wil bijtekenen.

"Voor mij is er maar een optie en dat is Ajax, of ik ga stoppen. Ik heb het hier heel erg naar mijn zin. Dit is gewoon een geweldige club en ik hoop dat we dit jaar in de komende wedstrijden gewoon goed af kunnen sluiten. Daarna zie ik het eigenlijk wel. Voor mij is Ajax nu het belangrijkste en het liefst nog een jaar", zo zei Pasveer tijdens het seizoen tegen ESPN.

Klaassen

Volgens de bronnen zou Klaassen zijn contract met twee jaar gaan verlengen. De middenvelder mocht na zijn vertrek bij Internazionale in de zomer meetrainen bij Ajax. Francesco Farioli raakte zo onder de indruk, dat hij erop stond dat Ajax Klaassen een contract zou geven. In september gebeurde dat en de Amsterdammers deelden een contract van een jaar uit. De aanvallende middenvelder was dit seizoen belangrijk voor de club met acht goals en twee assists in 35 officiële wedstrijden.

Pasveer

Doelman Pasveer kreeg aan het begin van dit seizoen geweldig nieuws van coach Farioli. Hij kreeg de voorkeur boven Diant Ramaj als basisdoelman van Ajax. De 41-jarige keeper stond 43 wedstrijden onder de lat en was een cruciale factor in de plaatsing voor de Champions League. Pasveer kreeg de afgelopen twee jaar telkens een verlenging van één seizoen en ook dit seizoen zal dat weer het geval zijn. Dat wordt naar alle waarschijnlijkheid het laatste jaar van de routinier.