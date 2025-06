Ajax is in de zoektocht naar een nieuwe linksback uitgekomen in Roemenië. Daar zouden de Amsterdammers 'al zeker een half jaar' met interesse naar de prestaties van Andrei Borza kijken. Hij is momenteel de ster van Rapid Boekarest.

Ajax is bang dat Jorrel Hato de roep van de Premier League niet kan weerstaan en sorteert vast voor op het vertrek van de jongeling. Hij speelde afgelopen seizoen linksback en was daarvoor ook al centrale verdediger bij de club. De 19-jarige Borza behoort tot de favorieten om de vrijgekomen plek in te vullen, dat weet onze Roemeense broedersite te melden.

Jong Roemenië

Costel Galca, de trainer van Rapid Boekarest, maakt zich op voor het nieuwe seizoen zonder Borza. De negentienjarige verdediger staat op het lijstje van meerdere Europese clubs en is nu nog actief met Jong Roemenië op het EK onder 21, waar het in de poule zit met Spanje, Italië en gastland Slowakije.

Concurrentie van Genoa

De Italiaanse club Genoa lijkt de meest voor de hand liggende bestemming. Maar bronnen van Gazeta Sporturilor suggereren dat een Europese topclub de door Gheorghe Hagi opgeleide verdediger op de korrel heeft: Ajax. De Amsterdammers zouden al zes maanden interesse hebben.

'Hij staat op de shortlist'

"Borza wordt al zeker een half jaar gevolgd door de scouting van Ajax. Ze hebben hem bekeken, hebben via diverse kanalen extra referenties opgevraagd en hij staat op hun shortlist voor de zomer. Ajax heeft zelfs scouts naar het EK onder 21 in Slowakije gestuurd om Borza te bekijken", melden bronnen aan Gazeta Sporturilor.

Arsenal en Chelsea azen op de Hato, wat mogelijk een van de meest spectaculaire transfers van de zomer kan worden. Ajax vraagt zo'n 50 miljoen euro voor de zelf opgeleide verdediger, die net als Borza momenteel actief is op het EK onder 21. Ajax heeft met Owen Wijndal (25) nog een linksback in de selectie, maar hij is geen prioriteit na het verwachte vertrek van Hato.

Clausule van 4 miljoen euro

Bronnen van Gazeta Sporturilor melden dat ook de directie van Rapid weet dat Ajax Borza volgt, maar er is nog geen concreet bod. Op dit moment is het nog in de verkennende fase. Ajax wacht eerst de situatie rond Hato af. Met de opbrengst van zijn transfer zou het een formaliteit zijn om de vier miljoen euro afkoopsom van Borza te betalen.

'Kans dat hij vertrekt is 90 procent'

Rapid haalde Borza in 2023 voor 800.000 euro weg bij Farul Constanta. Rapid, de club van Roemeense voetballegende Hagi, behoudt tien procent van de transfersom bij een doorverkoop. "Borza staat op dit moment op de shortlist van meerdere clubs. Ik kan geen namen noemen. Maar de kans dat hij vertrekt bij Rapid is 90 procent. We zullen na het EK onder 21 zijn bestemming bepalen. Hij is gefocust op het toernooi en de nationale ploeg. Daarna zullen we samen de conclusies trekken", aldus zaakwaarnemer Giovanni Becali tegenover GSP.

Golden Boy

Borza is de enige Roemeen die genomineerd is voor de Golden Boy 2025, de prijs die jaarlijks door Tuttosport en een jury van Europese journalisten wordt uitgereikt aan het grootste talent onder 21 jaar uit de hoogste divisie van een Europees land.