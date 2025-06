Amateurwedstrijd gaat door ondanks hartstilstand vader van trainer: 'Heel veel respect voor hem'

Een vreemde voetbalmiddag op Sportpark Drieburg in Amsterdam bij amateurclub JOS Watergraafsmeer. Daar ontstond hectiek nadat men dacht dat er een persoon was overleden tijdens het promotieduel met Excelsior '31. Later bleek het om een hartstilstand te gaan bij de vader van de trainer van JOS. Die wilde na kort oponthoud verder spelen.

Op X plaatste AmsterdamscheVoetbal dat de wedstrijd tussen JOS Watergraafsmeer en Excelsior '31 uit Rijssen, op dat moment 2-1, was stilgelegd. De politie kwam er zelfs aan te pas, omdat er een lichaam zou zijn gevonden.

Update: wedstrijd Jos Watergraafsmeer tegen Excelsior 31 (2-1) is stilgelegd. Er is een lichaam gevonden op Sportpark Drieburg. De politie heeft een afzetting gemaakt met linten. Later meer… — AmsterdamscheVoetbal (@HAVoetbal) June 7, 2025

De uitploeg kwam even later met iets meer informatie. Zij meldden dat het zou gaan om een familielid van de iemand van de clubleiding van de thuisploeg die overleden zou zijn. Ook werd de wedstrijd in eerste instantie gestaakt. Later bleek dat de persoon niet overleden was, maar een hartstilstand had gehad.

Toch doorspelen

Hoewel een staking logisch leek, werd er besloten toch door te voetballen. Die wens kwam van Richard Plug, voormalig voetballer van Telstar en Dordrecht '90, de trainer van JOS. "Richard zei tegen zijn team dat hij gewoon wilde voetballen", zei trainer Michel Steggink van Excelsior'31 tegen het clubkanaal, waarop eerder de livestream te zien was. "Heel veel respect voor hem."

We krijgen net het bericht dat er nog een hartslag is bij de betreffende persoon.

Er werd ook omgeroepen op het sportpark dat de persoon was overleden maar gelukkig is dat dus niet zo.

Bizarre middag zo met een rollercoaster aan emoties maar Godzijdank is er nog hoop ! — SV Excelsior'31 (@excelsior31) June 7, 2025

De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 2-2, waardoor Excelsior '31 zich handhaaft in de derde divisie. Eerder won de ploeg uit Rijssen al met 1-0 in eigen huis. JOS blijft in de vierde divisie.

Papa Tolletje

Bij JOS Watergraafsmeer speelt Tony Tol, tegenwoordig beter bekend als Papa Tolletje. Tol is een verdediger die in de jeugd van FC Utrecht speelde en later bij IJsselmeervogels terechtkwam. Daarna vertrok hij naar De Dijk en vervolgens JOS Watergraafsmeer, waar hij sinds 2018 speelt. Tol is beter bekend onder zijn internetnaam Papa Tolletje. De voetballer drijft samen met zijn ploeggenoten het spot met het amateurvoetbal en dat slaat aan op de sociale kanalen, met duizenden volgers.

"Voetbal is dan maar relatief", zei hij tegen het Amsterdamsche Voetbal. De wedstrijd werd stilgelegd bij 2-1 in het voordeel van JOS. " Mijn gevoel zegt dat we, als dat niet was gebeurd, door hadden kunnen stoten. Maar na deze ingrijpende gebeurtenis was het de trainer zelf die aangaf dat we door moesten spelen. Wat ik daar zelf van vond? Eigenlijk had ik daar geen gevoel bij. Ik dacht: als de trainer dat wil, dan doe ik dat."

Een laatste update leert dat de vader van Plug nog altijd in leven is.