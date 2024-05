Aparte situatie bij Almere - NEC: fors opstootje nadat psychologe bal in gezicht krijgt

In de wedstrijd tussen Almere City en NEC heeft zich een vrij apart moment voorgedaan. Langs de lijn ontstond een opstootje nadat Calvin Verdonk een bal buiten de lijnen schoot.

Verdonk schoot in een duel de bal hard buiten, waarbij hij de sportpsychologe van Almere City, Annemieke Zijerveld, raakte. De NEC-speler kwam zijn excuses aanbieden, maar daar reageerde Alex Pastoor wat aangebrand op en duwde de verdediger. Daarna kwam ook Tjaronn Chery verhaal halen en ontstond er een vrij fors opstootje waar ook NEC-trainer Rogier Meijer zich mee kwam bemoeien. Na flink wat geduw en getrek over en weer knuffelden de spelers elkaar weer en werd het voorval bijgelegd. Scheidsrechter Edwin van de Graaf kon het uiteindelijk zonder kaarten af.

Zijerveld

Voor de voetbalfans is de naam van Zijerveld geen onbekende. De psychologe van Almere baarde opzien met een interview dat ze op de radio gaf over Ajax. Daarin deed ze een aantal uitspraken over toenmalig coach Maurice Steijn en zijn manier van leiding geven. Deze uitspraken deden veel stof opwaaien en de toenmalig trainer denkt nog altijd dat Zijerveld de informatie die ze prijs gaf, heeft van toenmalig assistent Hedwiges Maduro. Volgend seizoen gaat Maduro weer met Zijerveld samenwerken, aangezien de huidige assistent-trainer van Ajax volgend jaar hoofdtrainer wordt bij Almere.