Een bijzonder nieuwtje uit Liverpool. De Nederlandse enclave van Arne Slot was al fors, maar is opnieuw uitgebreid. Er is namelijk een nieuwe assistent-trainer gevonden voor de regerend landskampioen van Engeland.

Giovanni van Bronkchorst is namelijk de nieuwste assistent. Hij volgt Johnny Heitinga op, die terugkeerde naar Nederland om hoofdtrainer bij Ajax te worden. Van Bronckhorst is een bijzonder ervaren kracht in de voetballerij. Zowel als spelers en als trainer maakte hij het nodige mee.

In 2017 schonk hij als coach Feyenoord de eerste landstitel in achttien jaar tijd. Vervolgens ging hij in het buitenland aan de slag. In China (Guangzhou R&F), Schotland (Rangers) en Turkije (Besiktas) beleefde hij wisselende successen. Als speler speelde hij voor onder meer Feyenoord, Rangers, Arsenal en Barcelona. In 2010 beëndigde hij na de verloren WK-finale van 2010 zijn succesvolle carrière.

Het is een tijdje geleden dat Van Bronckhorst, die in 2006 de Champions League won als speler, assistent was. Dat was hij meer dan tien jaar geleden voor het laatst. In 2015 werd hij namelijk hoofdcoach bij Feyenoord. nadat hij daar als assistent was begonnen.

Veel landgenoten bij Liverpool

Met de komst van 'Gio', die wel nog een visum moet krijgen, wordt de Nederlandse enclave weer verder uitgebreid bij The Reds. Naast hoofdtrainer Slot is ook Sipke Hulshoff assistent. Hij kwam vorig seizoen al met de succesvolle coach mee. Daarnaast is ook video-analist Roderick van der Ham actief bij de club.

Volop shoppen bij Bayer Leverkusen

In de spelersgroep stikt het ook van de Nederlanders. Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Ryan Gravenberch zaten vorig seizoen al bij de selectie die kampioen werd en daar kwam deze zomer ook Jeremie Frimpong bij. De back kwam voor tientallen miljoenen over van Bayer Leverkusen, waar Erik ten Hag de trainer is.

Bij die club werd ook de Duitse topspeler Florian Wirtz weggeplukt voor een recordbedrag. Liverpool hoopt met deze aankopen de titel de prolongeren. De komende weken speelt Slot de nodige oefenwedstrijden. Op 10 augustus wacht de eerste grote test en kans op een prijs. Liverpool treft dan in de Community Shield-finale de winnaar van de FA Cup: Crystal Palace.