Liverpool-aanwinst Jeremie Frimpong hield zijn transfer naar de ploeg van Arne Slot lang geheim voor zijn vader. Daar had de Oranje-international een goede reden voor. Maar op een gegeven moment werd het liegen hem te veel.

Frimpong tekende begin deze maand bij de Premier League-club. Een droom die uitkwam voor de rechtervleugelspeler en zijn gezin. Hij en zijn vader woonden in Engeland en waren groot fan van Liverpool.

Dat vertelt de Nederlander aan The Kop TV. Hij wilde zijn vader verrassen met de transfer naar zijn droomclub, maar daar waren wel wat leugentjes om bestwil voor nodig. "Toen de eerste geruchten naar buiten kwamen zei: 'Pap, het is niet waar, echt niet. Mijn hele familie speelde mee om hem te verrassen."

Maar dat hield hij niet erg lang vol. "Het werd te veel." Er kwam steeds meer nieuws over de aanstaande overstap naar buiten. "Mijn vader is natuurlijk niet achterlijk. Hij zei: 'Hé Jeremie, is het waar?'."

Geweldige reactie

Op een gegeven moment moest Frimpong de waarheid wel vertellen. "Ik moest reizen en mijn vader was bij me thuis. Hij stelde te veel vragen. Toen zie ik het: 'Pap, ik ga naar Liverpool voor mijn medische keuring." Frimpong senior was dolenthousiast en kon het haast niet geloven. "Ik vertelde hem dat ik ging spelen voor zijn team. Zijn reactie was geweldig."

Jeremie vertelde eerder al eens dat zijn transfer een droom is die uitkomt. "De Premier League is de beste competitie ter wereld. Ik ben opgegroeid in Manchester en wilde altijd al terugkeren naar Engeland. Dat was mijn plan. Ik heb een titel gewonnen met Leverkusen en ben blij dat ik nu weer bij een ambitieuze club als Liverpool zit."

"Mijn familie woont nog steeds in Manchester en daar kom ik nu weer in de buurt wonen."De overstap maakte veel emoties los in het gezin van Frimpong. "De glimlach op de gezichten van mijn vader en moeder was zo mooi. Hun gelukkig en trots maken is het beste dat je als kind kan doen. Echt mooi, heel mooi.”

