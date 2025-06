Renée Slegers schreef op 24 mei 2025 geschiedenis door met Arsenal de Champions League Vrouwen te winnen. Een prestatie van wereldformaat. In de Sportnieuws.nl in Oranje-podcast reflecteert Barbara Barend, alom bekend als voorvechter van het vrouwenvoetbal, het enorme succes van Slegers én maakt ze de vergelijking met de aandacht voor Liverpool-trainer Arne Slot. "Het is ongelooflijk wat zij heeft gepresteerd", zegt Barend.

De nieuwe bondscoach van de Oranje Leeuwinnen, Arjan Veurink, begint pas na het EK. Tóch heeft Barend nu al een ideale opvolger op het oog: Renée Slegers van Arsenal. "Ik hoor goede dingen over Arjan Veurink, maar ik ken hem persoonlijk niet. Maar eigenlijk hoop ik dat Renée de volgende bondscoach wordt", stelt de sportjournaliste in de tweede aflevering van Sportnieuws.nl in Oranje.

Barbara Barend ziet volop kansen voor KNVB en Eredivisieclubs met vrouwenvoetbal: 'Dat ligt ook bij clubs en sponsors' Barbara Barend, jarenlang voorvechter van het vrouwenvoetbal, ziet een mooie ontwikkeling. Tóch ziet ze ook nog verbeterpunten voor de KNVB en Eredivisieclubs. Daarin doet ze vooral beroep op sponsoren en investeerders, om zo het vrouwenvoetbal naar een hoger niveau te tillen. "Daarom vind ik dat clubs en de bond ervoor moet zorgen dat vrouwen van hun sport kunnen leven", stelt Barend.

Slegers wordt onderbelicht

Barend maakt zich sterk voor meer erkenning voor de prestatie van Slegers, die volgens haar in het vaderland onderbelicht blijft. "Het is natuurlijk ongelooflijk wat zij gepresteerd heeft en dat is ook iets wat we ons in Nederland helemaal niet realiseren. Dat vind ik zó leuk en ze blijft zo bescheiden", zegt de stellige Barend.

Beluister hieronder de Sportnieuws.nl in Oranje-podcast met Barbara Barend.

Vergelijking met Arne Slot

Waar Liverpool-trainer Arne Slot, na het kampioenschap met Liverpool in de Premier League, door het Engelse én Nederlandse publiek direct in de armen wordt gesloten, moet Slegers het in Nederland doen met bescheiden aandacht. "Slot wordt wereldwijd bejubeld, maar Renée heeft gewoon de Champions League gewonnen. Met Arsenal in haar eerste seizoen als hoofdtrainer én ze is ook nog eens Nederlands. Dat is óók superknap", zegt Barend.

Trainer van winnend Arsenal heeft wilde plannen: 'Ik ga wel drinken, ja' Trainster Renée Slegers won zaterdag de Champions League voor vrouwen met Arsenal. Dat deed ze door het haast onklopbare FC Barcelona te verslaan met 1-0. Een knappe prestatie van Slegers, die pas sinds dit jaar de baas is bij de ploeg uit Londen.

Méér uitstralen van een topcoach

Toch valt er Barend nog iets anders op bij de Arsenal-coach. "Ik moest zó lachen. Je kon helemaal niet onderscheiden wie ze nou was. Ik had daar nog een discussie over met Daphne Koster (oud-international van Oranje, red.). Ik zei dat ik dat jammer vond. Toen zei Daphne, 'als zij dat nou is, want dat is Renée'. Ze hoeft van mij niet superchic eruit te zien, maar als ze daar alleen al in een wit hemd zou staan... Zij is wel gewoon de fucking coach..."

Barend reflecteert vervolgens openhartig op haar eigen gedachten hierover. "Toen was ik een beetje met mezelf in gevecht. Ik dacht: 'hé, wie ben ik nou om iemand op uiterlijk verkleding te beoordelen' en tegelijkertijd dacht ik: 'nee, ik vind haar zó stoer, dus ik wil ook dat daar een superstoere vrouw langs de kant staat'. Maar ja, misschien is het ook gewoon gelul. Voor mijn gevoel is ze gewoon de koningin van het vrouwenvoetbal en dat mag wel een beetje extra belicht worden", sluit Barend af.

EK in Zwitserland

Voor de Oranje Leeuwinnen start het EK in Zwitserland op 5 juli met een wedstrijd tegen Wales. Daarna volgen loodzware wedstrijden met toplanden Engeland (9 juli) en Frankrijk (13 juli). Alleen de eerste twee ploegen hervatten het toernooi in de knockout-fase.