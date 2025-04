Arne Slot onderweg naar kampioenschap met Liverpool tegen bekende oud-international; heldenrol voor Virgil van Dijk

Liverpool heeft zondag goede zaken gedaan in de Premier League door met 2-1 van West Ham United te winnen. Hierdoor kan de ploeg van Arne Slot tijdens het eerstvolgende duel kampioen worden op bezoek bij een bekende oud-international van Oranje.

Arsenal heeft zichzelf dit weekend flink in de voet geschoten. Na de eerdere remise tegen Everton, speelden de Gunners opnieuw gelijk, ditmaal thuis tegen Brentford. Liverpool kon hier zondag goed van profiteren. De koploper ontving zondag West Ham United en stond lange tijd 1-0 voor. In de slot minuten leek een overwinning even in het water te vallen.

Doelpunt Virgil van Dijk

Andrew Robertson scoorde in de 86e minuut een eigen doelpunt, waardoor de wedstrijd leek af te stevenen op een gelijkspel. Maar in de 89e minuut was het Virgil van Dijk die een heldenrol achter zijn naam zette en de 2-1 in Anfield binnenwerkte. De overwinning betekent dat Liverpool met nog zes wedstrijden te gaan een voorsprong van dertien punten op Arsenal heeft.

Kampioenschap Liverpool

Arne Slot is bezig aan een uitstekend seizoen als trainer bij Liverpool en zou dit op 20 april al kunnen bekronen met een kampioenschap. Hiervoor moeten er twee dingen gebeuren: Arsenal verliest uit bij Ipswich Town en Liverpool wint bij Leicester City.

De grootste uitdaging lijkt een overwinning voor het degradatiestrijdende Ipswich Town op Arsenal. De Gunners spelen echter woensdag eerst nog de return in de kwartfinale van de UEFA Champions League tegen Real Madrid in het Santiago Bernabéu. Vermoeidheid zou dus een rol kunnen spelen.

Ruud van Nistelrooij

Liverpool treft daarentegen een ploeg die in de laatste acht thuiswedstrijden niet tot scoren is gekomen en, net als Ipswich, hard op weg lijkt naar degradatie. De ploeg van Ruud van Nistelrooij verkeert in zwaar weer en daar zou nog een extra dieptepunt bij kunnen komen voor de oud-international als de ploeg van Slot op 20 april op bezoek in Leicester het kampioenschap binnensleept.

Ongeacht de resultaten van Arsenal, weet Liverpool dat ze nog maar drie van de laatste zeven wedstrijden hoeven te winnen om voor de twintigste keer in de clubhistorie en voor het eerst sinds vijf jaar weer kampioen van Engeland te worden.

Alles over Premier League

