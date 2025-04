Dit astronomische bedrag gaat vedette Mo Salah bij Liverpool verdienen

Sterspeler Mohamed Salah heeft eindelijk zijn contract verlengd bij Liverpool. Een grote opluchting voor trainer Arne Slot. De club heeft wel diep in de buidel moeten tasten om de aanvaller te behouden.

Het aflopende contract van de Egyptenaar leidde tot zorgen in Liverpool. Er was ook belangstelling voor Salah vanuit Saoedi-Arabië en er gingen geruchten rond dat hij zou vertrekken. De buitenspeler zou ontevreden zijn geweest over de lange tijd die hij moest wachten voor hij een aanbod van Liverpool kreeg.

Zorg minder voor Arne Slot: sterspeler verlengt na slopende onderhandelingen officieel contract Mohamed Salah heeft een definitieve keuze gemaakt over zijn toekomst als voetballer. De begeerde Egyptenaar heeft zijn contract bij Liverpool officieel laten verlengen. Arne Slot houdt daardoor zijn absolute sterspeler binnenboord.

Salaris

Maar nu is het dan toch officieel: Salah blijft. Hij heeft zijn contract verlengd tot medio 2027. Zijn salaris is daarbij flink gestegen. Naar verluidt gaat hij nu 400.000 pond per week verdienen.

Dat komt neer op 41,6 miljoen pond in de komende twee jaar. Het is een stijging van 50.000 pond per week ten opzichte van zijn vorige contract.

David Beckham maakt vrouw Victoria belachelijk in heerlijke virale foto: 'Emoties liepen hoog op' David Beckham heeft zijn geliefde Victoria op een grappige wijze belachelijk gemaakt. De foto van het liefdeskoppel gaat helemaal viraal op Instagram. Op de foto is het verschil van voetbalbeleving pijnlijk duidelijk.

Virgil van Dijk

Virgil van Dijk bevindt zich ook in een goede onderhandelingspositie. De Nederlandse verdediger heeft ook een aflopend contract. Slot zal zijn aanvoerder graag willen houden en er zijn al interne besprekingen gaande, zo liet Van Dijk eerder zelf weten. De 33-jarige verdediger speelt sinds januari 2018 voor Liverpool, dat hem destijds voor 85 miljoen euro overnam van Southampton.

Engels medium heeft update over toekomst Virgil van Dijk: 'Duidelijkste hint tot nu toe' Virgil van Dijk heeft een update gegeven over zijn toekomst. Volgens The Sun is het zijn 'duidelijkste hint tot nu toe'. De aanvoerder van Liverpool heeft een aflopend contract bij de koploper van de Premier League.

Met Salah blijft in ieder geval al een sterkhouder bij de ploeg. De aanvaller blinkt uit dit seizoen en staat in 31 competitieduels op 27 doelpunten en zeventien assists. Liverpool staat bovenaan in de Premier League en is dicht bij de landstitel.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.