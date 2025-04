Arne Slot trots op verlenging Liverpool-sterspeler: 'Dit zegt alles over zijn band met deze club'

Arne Slot verscheen vrijdag in een opvallend opgewekte bui op de persconferentie van Liverpool. Niet zonder reden: Mohamed Salah blijft de club trouw, zo maakte Liverpool officieel bekend. De Nederlandse manager toonde zich opgelucht, maar liet zich ook uit over de toekomst van Virgil van Dijk en blikte kritisch terug op de recente nederlaag tegen Fulham.

Volgens Slot was de contractverlenging van Salah geen verrassing meer voor hem. "Ik wist al een tijdje dat het de goede kant op ging", gaf hij toe. "Mo had als transfervrije speler naar elke club kunnen gaan, maar dit zegt veel over zijn band met de club."

Slot prees niet alleen Salahs waarde op het veld, maar ook zijn mentaliteit. "Hij werkt elke dag keihard. Zelfs als hij niet in topvorm lijkt, kan hij altijd beslissend zijn. Mentaal is hij enorm sterk."

Toekomst van Virgil van Dijk

Over Van Dijk, wiens contract ook onderwerp van speculatie is, hield Slot zich op de vlakte. "Jullie kennen het antwoord al. We praten pas over contracten als ze getekend zijn", stelde de Nederlandse oefenmeester. Wel sprak hij zijn waardering uit voor de prestaties van de aanvoerder. "Hij heeft een fantastisch seizoen gespeeld. Misschien zaten er een paar mindere momenten bij, maar hij is van onschatbare waarde geweest."

Rug rechten tegen West Ham United

De nederlaag tegen Fulham (3-1) zit de trainer nog niet lekker. Slot rekende terug: "We maakten drie, misschien vier fouten en die kostten ons drie doelpunten. Iedereen zegt dat het onze slechtste helft was, maar zo slecht vond ik ons niet spelen", benadrukte de coach, die zijn ploeg in de tweede helft beter voor de dag kwam. "We speelden dynamischer en namen meer risico. Dat wil ik vaker zien."

Tot slot bracht Slot goed nieuws over de ziekenboeg. Keeper Alisson Becker is volledig hersteld en beschikbaar voor het duel met West Ham. Ook rechtsback Conor Bradley is fit genoeg om te starten. Slot hoopt dat zijn team, met Salah aan boord en belangrijke krachten terug op het veld, snel weer de weg naar boven vindt.

