Mohamed Salah ondertekent nieuw contract bij Liverpool met peperduur horloge

Mohamed Salah heeft zijn contract bij Liverpool verlengd tot 2027. De sterspeler blijft daarmee langer verbonden aan de huidige koploper van de Premier League, tot grote vreugde van de fans én trainer Arne Slot. Bij de officiële ondertekening trok vooral één detail de aandacht: het opvallende horloge om zijn pols.

Op de foto’s en video’s die Liverpool deelde, verscheen Salah stralend met zijn nieuwe contract, het iconische rode shirt én een exclusief horloge dat al snel onderwerp van gesprek werd. De Egyptenaar droeg een Richard Mille RM 17-02 Tourbillon Titanium, een luxemodel met een geschatte waarde van 725.000 pond, omgerekend zo'n 840.000 euro. Daarmee kostte het horloge hem, afgaande op zijn nieuwe salaris van 380.000 per week, minder dan twee weken werk.

Mohamed Salah pronkt met exclusief horloge

Het horloge is een toonbeeld van vakmanschap en exclusiviteit. Richard Mille staat bekend als één van dé toonaangevende horlogemerken in sport en entertainment. De RM 17-02 is vervaardigd uit graad 5 titanium, een legering die bekendstaat om zijn sterkte, lichtheid en corrosiebestendigheid.

De variant die Salah droeg heeft een blauwe wijzerplaat en is ontworpen in de kenmerkende tonneau-vorm van het merk. Oorspronkelijk werd dit model uitgebracht in gelimiteerde edities, waardoor het nu als verzamelobject geldt.

Clubicoon

De timing van de ondertekening was perfect voor Liverpool. Salah’s vorige contract liep eind 2025 af en de speculaties over een mogelijk vertrek richting Saoedi-Arabië of een nieuwe Europese uitdaging namen toe. Met de verlenging tot 2027 komt daar voor Slot gelukkig een einde aan. De Egyptenaar blijft de komende seizoenen het boegbeeld van de club, waar hij sinds zijn komst in 2017 uitgroeide tot clubicoon.

Met 243 doelpunten in 394 wedstrijden behoort Salah inmiddels tot de grootste spelers uit de clubgeschiedenis. Onder Arne Slot blijft hij een cruciale schakel in de jacht op de titel. En of het nu gaat om goals of horloges: de 32-jarige aanvaller weet hoe hij de spotlights op zich gericht krijgt.

