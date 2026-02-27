Onder leiding van Arne Slot heeft Liverpool afgelopen seizoen een recordomzet van 703 miljoen pond gerealiseerd. Het sportieve succes van vorig seizoen - dat werd bekroond met de twintigste landstitel – blijkt ook financieel een voltreffer. Zo valt terug te lezen in het financiële rapport.

Slot kent momenteel een teleurstellend seizoen met Liverpool. De regerend landskampioen staat op dit moment zesde in de Premier League. De tegenvallende resultaten van dit seizoen leiden geregeld tot kritiek op het aankoopbeleid van afgelopen zomer, toen The Reds een recordbedrag van 481,9 miljoen euro uitgaven aan nieuwe spelers. Nooit eerder gaf een club zo veel geld uit tijdens een transferperiode.

Hoewel Liverpool afgelopen zomer een recordbedrag uitgaf aan versterkingen, boekte het afgelopen seizoen ook een recordomzet. Dat meldt persbureau Reuters. Liverpool, dat volgens de Deloitte-ranglijst de hoogste inkomsten heeft van alle Engelse clubs, boekte een winst van 8 miljoen pond na belastingen.

Inkomsten uit televisierechten, wedstrijddagen en marketing

Volgens clubinformatie zijn de inkomsten uit televisierechten met 60 miljoen pond gestegen tot 264 miljoen. De financiële opbrengsten uit wedstrijddagen stegen met 14 miljoen pond, en op marketinggebied was er een sprong van 15 miljoen in vergelijking met het voorgaande seizoen. De administratieve kosten van de Merseysiders zijn echter ook met 57 miljoen pond gestegen.

De recordwinst stelde Liverpool dan ook in staat om afgelopen zomer flink te shoppen op transfermarkt, waar bijna een half miljard euro werd uitgegeven aan spelers als Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike en anderen.

Top 5 na dit weekend?

Liverpool neemt het zondag op tegen degradatiekandidaat West Ham United in de Premier League. Indien de ploeg van Slot wint en Chelsea gelijkspeelt of verliest van koploper Arsenal, kan het The Blues voorbijstreven en omhoog klimmen naar de vijfde plek op de ranglijst.