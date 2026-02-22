Het Liverpool van manager Arne Slot is nog volop in de race om een plek in de top vier van de Premier League, die recht geeft op een Champions League-ticket. Om bij de hoogste vier te eindigen, was een goed resultaat tegen Nottingham Forest op zondag zeer welkom. Na een bizarre slotfase mochten 'The Reds' zich uiteindelijk rijk rekenen.

Eerder dit seizoen namen de ploegen het al tegen elkaar op op Anfield. Die wedstrijd eindigde in een blamage voor Slot en co. Ze werden voor eigen publiek met een 3-0 nederlaag van de mat gespeeld. Mede daardoor was de ploeg erop gebrand om zich te revancheren tegen de ploeg die momenteel zeventiende staat, en vecht tegen degradatie.

Negentig minuten lang stond het 0-0 in The City Ground, het stadion van Nottingham Forest. In de eerste helft was het de thuisploeg die het overwicht had. Liverpool kwam er maar nauwelijks aan te pas.

Zinderende slotfase

In de tweede helft begonnen The Reds zich steeds meer op te richten en speelden enkele kansen bij elkaar. Toch stond het in de negentigste minuut nog steeds 0-0. Uiteindelijk was het Liverpool-middenvelder Alexis Mac Allister die de ban brak. Hij kreeg de bal van dichtbij tegen zich aangeschoten waarna deze in het net eindigde. De VAR gooide echter roet in het eten. De Argentijn raakte de bal namelijk met zijn elleboog, waardoor het doelpunt werd afgekeurd.

Het leek er daarom alsnog op dat de wedstrijd in 0-0 zou eindigen, maar niets was minder waar. Want in de 97ste minuut was het wéér Mac Allister die de bal van dichtbij binnenwerkte, ditmaal uit een rebound. Deze keer bleef het doelpunt wel staan: 1-0, wat tevens de eindstand was.

Belangrijke punten

Met deze overwinning heeft Liverpool drie ontzettend belangrijke punten mee naar huis genomen. De teller staat momenteel op 45 punten, wat goed is voor een gedeelde vierde plaats met Chelsea en Manchester United, al hebben die ploegen een beter doelsaldo. Daarnaast heeft ManUnited ook nog een wedstrijd te goed.

