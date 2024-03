AZ binnen een half uur al klaar met onthutsend zwak Excelsior

25 minuten. Dat is wat AZ nodig had zondagmiddag tegen Excelsior. De Alkmaarders schoten namelijk uit de startblokken en stonden binnen een klein half uur al met 3-0 voor. In de tweede helft maakte AZ er nog 4-0 van.

Dani de Wit opende de score na een kwartier spelen voor AZ, nadat hij een corner binnenkopte. Extra pijnlijk, want Excelsior kreeg dit seizoen al veertien goals uit corners tegengekregen en had daar de hele week dus op gefocust. Dat had dus nog geen resultaat in Alkmaar. Twee minuten later verdubbelde Vangelis Pavlidis de score en dat was zijn 22e goal van het seizoen. Daarmee komt de Griek weer naast Luuk de Jong op de topscorersranglijst.

De derde goal kwam op naam van Sven Mijnans, die na 25 minuten raak schoot vanaf een meter of 20. Daarmee was de wedstrijd ook direct gespeeld. Excelsior had zelfs het geluk dat een vierde treffer van AZ tot tweemaal toe werd afgekeurd en dat was allebei de keren vanwege buitenspel. Na rust scoorde Mijnans dan toch nog een keer. De middenvelder zette op kolderieke wijze de 4-0 eindstand op het scorebord.