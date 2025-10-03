Ronald Koeman heeft voor het eerst Mexx Meerdink opgeroepen voor het Nederlands elftal en daarmee treedt hij in de voetsporen van vader Martijn. AZ-legendes Barry van Galen en Barry Opdam vinden de keuze voor Meerdink meer dan terecht, ondanks dat de spits niet in zijn beste vorm steekt. "Het kan niet de ene week een tien zijn en de andere week een een vier", stelt Opdam tegenover Sportnieuws.nl.

Van Galen is enthousiast over de keuze van Koeman om Meerdink bij de selectie te halen. "Natuurlijk is het een terechte keuze, vooral gezien de toekomst. Dan moet je hem er altijd bij halen, want hij gaat heel veel leren van deze dagen bij Oranje. Koeman haalt hem er ook bij om te kijken naar de mens achter de voetballer, hè. Hij wil hem ook leren kennen richting het WK. Dat is voor een trainer ook fijn om te weten wat voor jongen je je erbij haalt, dus ik verwacht zeker in de toekomst wel veel van Meerdink."

Hoewel Meerdink dit seizoen slechts tweemaal scoorde in zeven duels, ziet Van Galen hierin geen probleem. "Koeman heeft vast ook gedacht: hmm, Meerdink scoort even niet. Maar als bondscoach kijk je ook naar zijn potentie, want dat gaat in de toekomst écht wel goed komen. Toen hij de ballen wel aan de lopende band scoorde, dacht iedereen: waarom haalt Koeman hem er niet bij? Het is altijd lekkerder als een spits scoort, maar dit is gewoon een keuze voor de toekomst."

De ontwikkeling van Meerdink

Meerdink besloot afgelopen zomer trouw te blijven aan AZ, ondanks interesse van Europese topclubs. Hij verlengde zijn contract zelfs met vijf jaar, een keuze die Barry Opdam verstandig vindt. "Zijn ontwikkeling gaat met pieken en dalen, maar het feit dat de bondscoach hem nu een kans geeft, is toch een teken dat hij in beeld is. En als je het in hem ziet zitten, moet je hem ook de mogelijkheid geven als de kans zich voordoet. Ik zie in Meerdink op termijn wel een spits voor Oranje. Hij moet alleen constanter worden. Het kan niet de ene week een tien zijn en de andere week een vier."

Van Galen vindt dat de 22-jarige aanvalsleider zich uitstekend manifesteert bij AZ in de punt. "Er wordt dit seizoen extra veel naar Mexx gekeken door afgelopen jaar. Dat vind ik altijd goed, want dan komt er een beetje druk bij en dan kun je zien of iemand bezwijkt of niet. En daar gaat hij goed mee om, want hij staat er elke week gewoon. Hij mist wel wat kansen, maar hij is nog jong. Hij knalt ze er binnenkort gewoon weer in, hoor."

In de voetsporen van zijn vader

Met zijn oproep voor het Nederlands elftal treedt Mexx Meerdink in de voetsporen van zijn vader, Martijn, die zelf één interland speelde. "Ik heb natuurlijk zelf met zijn vader gevoetbald met allebei een verleden in Oranje. Dus we weten een beetje wat het inhoudt. Als dan je zoon daar ook aan mag proeven, dan is dat natuurlijk fantastisch. Martijn zal niet heel snel een gat in de lucht springen, maar die is zo trots als een pauw", weet Opdam.

De stap naar Oranje brengt onvermijdelijk spanning met zich mee, iets wat Opdam uit eigen ervaring weet. "Ik vond de eerste keer bij Oranje héél spannend. Dan voel je toch een andere spanning dan dat je normaal bij je club hebt, want je komt toch samen met de beste voetballers van Nederland. Bij mij sloeg het gelukkig niet naar een bepaald aantal volt, dus ik hoop dat Mexx dat ook zo gaat ervaren en dat hij er juist een hoop energie van krijgt. En dat het een boost is voor de toekomst", sluit de achtvoudig international van Nederland af.