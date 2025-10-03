Ronald Koeman heeft zijn selectie voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden bekendgemaakt. Tussen de vertrouwde namen duikt ook een verrassend nieuw gezicht op. AZ-aanvaller Mexx Meerdink krijgt van de bondscoach voor het eerst de kans om zich bij Oranje te laten zien. Daartegenover staan de afvallers Sem Steijn en Noa Lang.

Oranje begint de interlandperiode op donderdag 9 oktober met een uitwedstrijd tegen Malta. Een overwinning in het Ta' Qali National Stadium zou Nederland een flinke stap dichterbij kwalificatie voor het WK van volgend jaar in de Verenigde Staten, Mexico en Canada brengen. Drie dagen later wacht in een volledig uitverkochte Johan Cruijff ArenA Finland als tegenstander. Het is de eerste interland van Oranje in Amsterdam sinds elf maanden.

Mexx Meerdink voor het eerst bij Oranje

Met de oproep van Meerdink krijgt AZ er opnieuw een international bij. De 22-jarige aanvaller geldt al langer als een groot talent en krijgt nu de kans om zich ook op het hoogste podium te bewijzen. Waar hij in Alkmaar lange tijd de concurrentiestrijd moest aangaan met Troy Parrott, is Meerdink door de blessure van zijn collega inmiddels vaste basisspeler.

Meerdink kende een uitstekende seizoensstart waarin hij vijf keer scoorde in veertien duels. Afgelopen zomer viel hij opvallend genoeg nog af buiten de EK-selectie van Jong Oranje. Toen koos bondscoach Michael Reiziger voor Noah Ohio (FC Utrecht) en Thom van Bergen (FC Groningen). Nu krijgt Meerdink alsnog zijn kans, maar dan direct bij de hoofdmacht.

Opvallende afwezigen

Naast de opvallende oproep van Meerdink is er ook ander nieuws in de selectie. Quilindschy Hartman keert terug na twee jaar afwezigheid. De 23-jarige linksback van Burnley speelde als Feyenoord-speler al vier interlands voor Oranje, maar kwam door lang blessureleed niet meer in actie voor het Nederlands elftal.

Daartegenover staan enkele opvallende afwezigheden. Sem Steijn is gepasseerd door Koeman. De Feyenoord-middenvelder zat tijdens de vorige interlandperiode nog wel bij de selectie en maakte tegen Litouwen (2-3-zege) zelfs zijn debuut. Ook Noa Lang, die bij Napoli nauwelijks aan spelen toekomt, ontbreekt. Verder zijn Matthijs de Ligt en Teun Koopmeiners er in oktober niet bij. Wout Weghorst is daarentegen op tijd hersteld van zijn klachten en geeft de bondscoach extra opties in de aanval.

Cruciale kwalificatiewedstrijden

De ploeg van Koeman begon de kwalificatiecampagne uitstekend met een 0-2-zege in Helsinki en een 8-0 overwinning op Malta in Groningen. In september stokte de machine echter: in De Kuip werd het niet meer dan 1-1 tegen Polen en uit bij Litouwen kwam Nederland met moeite weg (2-3).

In groep G staat Nederland na vier wedstrijden op tien punten, evenveel als Polen maar met een duel minder gespeeld. Finland volgt als nummer drie met zeven punten uit vijf wedstrijden. De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico; de nummer twee moet het via de play-offs proberen.

Selectie Oranje

Keepers: Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland)

Verdedigers: Denzel Dumfries, Stefan de Vrij (beiden Internazionale), Jeremie Frimpong, Virgil van Dijk (beiden Liverpool), Nathan Aké (Manchester City), Quilindschy Hartman (Burnley), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur)

Middenvelders: Tijjani Reijnders (Manchester City), Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Justin Kluivert (Bournemouth), Jerdy Schouten (PSV), Quinten Timber (Feyenoord)

Aanvallers: Donyell Malen (Aston Villa), Xavi Simons (Tottenham Hotspur), Memphis Depay (Corinthians), Wout Weghorst (Ajax), Mexx Meerdink (AZ), Cody Gakpo (Liverpool)

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.