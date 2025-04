'Gewild' AZ-talent krijgt advies van betrokken voetbalvader: 'Dan zal dat wel emoties naar boven brengen'

De bekerfinale tussen AZ en Go Ahead Eagles belooft een bijzondere avond te worden voor Martijn Meerdink. Voor de ex-AZ'er is het niet zomaar een finale, want in de spits staat zijn zoon Mexx. Als trotse vader kijkt Martijn met grote betrokkenheid naar de ontwikkeling van zoonlief. Sportnieuws.nl sprak met hem over Mexx' groei en de emoties rond de finale. "Toen heb ik wel een traantje gelaten."

AZ en Go Ahead Eagles trappen maandagavond om 18.00 uur af voor de finale van de KNVB Beker. Meerdink is héél benieuwd. "Twee voetballende ploegen. Dat kan alleen maar een mooie finale worden", opent de oud-prof, die vindt dat bekerwinst het seizoen van de Alkmaarders kan redden. "Als ze hem niet pakken, dan kun je wél spreken van een mislukt seizoen."

Gertjan Verbeek geeft niets om traditie bij bekerwinst: 'Die heeft mijn vrouw weggeflikkerd' AZ strijdt volgende week maandag eindelijk weer voor een titel. De Alkmaarders staan in de bekerfinale tegen Go Ahead Eagles. In 2013 won AZ de beker voor het laatst, toen Gertjan Verbeek aan het roer stond. Maar de traditionele badjass die bij bekerwinst wordt uitgedeeld, die heeft Verbeek niet meer.

Mexx Meerdink in de basis?

Meerdink houdt nog in het midden of zijn zoon in de basis zal starten, maar benadrukt dat hij meer speeltijd verdient. "Bij een aankoop zoals Troy Parrott weet je dat hij vaak zal starten, maar als een ander uiteindelijk beter is, dan moet diegene spelen. Of Mexx maandag begint? Dat weet ik niet."

De 21-jarige spits heeft al veel indruk gemaakt, maar moet wachten op meer speeltijd. Desondanks verlengde hij zijn contract tot de zomer van 2030. "Ik weet hoe het voetbal werkt", legt de oud-spits van De Graafschap, AZ en Groningen uit. "Als jonge speler moet je geduld hebben, maar Mexx heeft dat natuurlijk niet – en dat begrijp ik. Gelukkig krijgt hij meer minuten, waarin hij goede dingen laat zien. Die minuten moeten er meer worden en dan komt het goed."

Barcelona, Atlético Madrid en Real informeren naar AZ-talent: 'Dat zijn clubs die voor hem bellen' Mexx Meerdink staat er erg goed op in het buitenland, zo laat zijn zaakwaarnemer Guido Albers weten in Goedemorgen Eredivisie. De interesse voor de AZ-aanvaller is zelfs zo groot, dat grote clubs als Barcelona, Real Madrid en Atlético Madrid voor hem bellen.

Ontwikkelen bij AZ

Hoewel Meerdink nog niet veel minuten maakte, liet zijn zaakwaarnemer Guido Albers onlangs doorschemeren dat hij wel goed in de markt ligt. Vader Martijn blijft nuchter. "Het kan de waarheid zijn, maar ik vind dat we daarin ook gewoon rustig moeten blijven. Ik vind dat hij bij AZ een prachtige club heeft om zich verder te ontwikkelen."

Het vaderlijk advies van Meerdink is duidelijk: voorlopig niet vertrekken uit Alkmaar. "Als er komende zomer een Spaanse of Duitse topclub komt, zeg ik: blijven. Zoveel minuten heeft hij nog niet gemaakt. De weg van geleidelijkheid is ook mooi."

Winnende goal van Mexx

Wat als Mexx straks de winnende maakt in de bekerfinale? Martijn lacht verheugd bij de gedachte. "Dan zal dat wel links en rechts emoties naar boven brengen. Dat kan natuurlijk gebeuren. Maar laten we eerst maar eens winnen, dat is voor mij het allerbelangrijkste."

Martijn blikt ook even terug op het begin van Mexx' carrière, toen hij als jeugdspeler de overstap maakte van De Graafschap naar AZ. "Je moet hem dan laten gaan, en dat vond mijn vrouw (Mellle, red.) ook wel lastig. Toen hij voor het eerst naar AZ vertrok en zijn eerste contract daar tekende, kon ik toch niet anders dan even een traantje laten."

Spannende bekerfinale

AZ staat op maandag 21 april, Tweede Paasdag, opnieuw in de bekerfinale. De Alkmaarders nemen het op tegen Go Ahead Eagles. Beide ploegen beleven een matige start van het kalenderjaar. AZ won sinds 23 februari geen wedstrijd meer, terwijl Go Ahead Eagles ook al drie wedstrijden op rij geen overwinning pakte. "Ik verwacht een 3-1 zege voor AZ", voorspelt Meerdink.

Winst van de bekerfinale levert een ticket voor Europees voetbal op. De bekerwinnaar plaatst zich voor de groepsfase van de Europa League, mits de club zich niet al voor de (voorronde van) Champions League heeft geplaatst.