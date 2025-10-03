Kees Smit groeit razendsnel uit tot een van de grootste talenten van Nederland. Het 19-jarige juweel uit de opleiding van AZ staat inmiddels in de belangstelling van Europese topclubs, die zijn ontwikkeling nauwlettend volgen.

Volgens het Britse Daily Mail heeft vooral Crystal Palace een oogje laten vallen op de middenvelder. De Londense club wil hem verleiden met de belofte van een duidelijk carrièrepad, in de hoop hem zo voor de neus van de Europese elite weg te kapen. Palace weet dat het realistisch moet blijven: in de strijd om Smit krijgt het te maken met grootmachten als Real Madrid, Barcelona, Chelsea en Manchester United, die hem al regelmatig hebben bekeken.

De interesse van Palace komt niet uit de lucht vallen. De club bereidt zich voor op een mogelijke transfer van Adam Wharton, een van de sterkhouders op het middenveld. Mocht hij vertrekken, dan ziet Palace in Smit de ideale opvolger. Het zou bovendien passen bij de koers van de club, die de afgelopen jaren steeds meer inzet op jonge talenten die zich in de Premier League kunnen ontwikkelen en later met winst verkocht kunnen worden.

Doorbraak met wereldgoal en EK-succes

De belangstelling is niet vreemd. Smit brak in 2023 door met een memorabele treffer in de UEFA Youth League, toen hij vanaf eigen helft scoorde tegen Barcelona. Afgelopen zomer stal hij de show met Oranje onder 19: Europees kampioen, gedeeld topscorer én uitgeroepen tot beste speler van het toernooi.

Engelse media raken dan ook steeds enthousiaster. "Er worden al vergelijkingen gemaakt met Frenkie de Jong en Kevin De Bruyne", schrijft de Daily Mail. Scouts prijzen zijn balvastheid, passing en spelinzicht, maar ook zijn vermogen om doelpunten te maken. Daarmee wordt hij gezien als een van de meest complete talenten die de Eredivisie momenteel te bieden heeft.

AZ rekent op miljoenen voor Smit

AZ beseft intussen dat de belangstelling alleen maar groter zal worden. De club uit Alkmaar mikt volgens Engelse media op een bedrag van rond de 25 miljoen euro. Mocht dat bedrag betaald worden, dan zou Smit in één klap de duurste uitgaande transfer in de clubgeschiedenis zijn.

Voorlopig moet Smit toekijken vanwege een blessure, en dat merken ze in Alkmaar. AZ verloor vorig weekend al met 2-1 van NEC en ging donderdagavond hard onderuit bij AEK Larnaca (4-0), nadat verdediger Penetra al binnen één minuut rood kreeg. Zondag krijgt de ploeg de kans om zich te herpakken in de derby tegen het goed presterende Telstar. Intussen blijft de naam van Smit rondzingen door Europa. De vraag is niet of hij een stap hogerop gaat zetten, maar wanneer.

